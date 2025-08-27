অনুষ্ঠানের শুরুতে মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজে বিমান বিধ্বস্তের ঘটনায় নিহতদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। বুধবার সকালে
জেলা

টাঙ্গাইলে জিপিএ–৫ সংবর্ধনা

নেচেগেয়ে কৃতী শিক্ষার্থীদের সাফল্য উদ্‌যাপন

নিজস্ব প্রতিবেদকটাঙ্গাইল

ভালো ফল করার মধ্য দিয়ে তোমরা শিক্ষাজীবন শুরু করেছ। ফলের ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে তোমাদের আরও বেশি পড়াশোনা করতে হবে। পাশাপাশি নিজেদের ভালো মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। ভবিষ্যতে তোমরা শিক্ষক, চিকিৎসক, প্রকৌশলীসহ নানা পেশায় যাবে। তখন সব সময় তোমরা সাধারণ মানুষের কথা মাথায় রাখবে।

আজ বুধবার টাঙ্গাইলে শিখো–প্রথম আলো আয়োজিত এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় জিপিএ–৫ পাওয়া কৃতী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি ও বিশিষ্টজনেরা এ কথাগুলো বলেন। শহরের বিবেকানন্দ হাইস্কুল অ্যান্ড কলেজ মাঠে ‘স্বপ্ন দেখো জীবন গড়ো’ স্লোগানে শিক্ষার ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম শিখোর পৃষ্ঠপোষকতায় ও প্রথম আলোর আয়োজনে সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত নানা আয়োজনে মেতেছিল কৃতী শিক্ষার্থীরা।

সকাল ৯টায় দূরদূরান্ত থেকে অনুষ্ঠানস্থলে আসতে শুরু করে কৃতী শিক্ষার্থীরা। অনেক দিন পর বন্ধুর দেখা পেয়ে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে তারা। একে অপরকে সঙ্গে নিয়ে ছবি তোলে। সকাল ১০টার মধ্যে হাজারো কৃতী শিক্ষার্থীর পদচারণে মুখর হয়ে ওঠে অনুষ্ঠানস্থল। সারিবদ্ধভাবে ক্রেস্ট, স্ন্যাকসসহ উপহারসামগ্রী নিয়ে আসন গ্রহণ করে কৃতী শিক্ষার্থীরা।

জাতীয় সংগীতের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। এতে স্বাগত বক্তব্য দেন প্রথম আলোর টাঙ্গাইলের নিজস্ব প্রতিবেদক কামনাশীষ শেখর। অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্যে সরকারি মাওলানা মোহাম্মদ আলী কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ তপন কুমার বর্ধন, সমন্বিত পাঠাগার আন্দোলনের সভাপতি আব্দুস ছাত্তার খান, বিবেকানন্দ হাইস্কুল অ্যান্ড কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ বজলুর রহমান, প্রথম আলোর হেড অব ডিপ নিউজ রাজীব আহমেদ প্রমুখ বক্তব্য দেন।

শিক্ষাবিদ তপন কুমার বলেন, ‘তোমরা যেসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া করে এসএসসি পরীক্ষায় জিপিএ–৫ পেয়েছ, সেসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সাধারণ মানুষের করের টাকায় চলে। তোমরা চিকিৎসক, প্রকৌশলী, শিক্ষক, প্রশাসক যে অবস্থানের যাও, সাধারণ মানুষের কথা মনে রাখতে হবে।’ আব্দুস ছাত্তার খান বলেন, ‘জাতি, ধর্ম, বর্ণ–নির্বিশেষে সবার জন্য একটি সুন্দর বাংলাদেশ গঠনে তোমাদের মেধাকে কাজে লাগাবে।’

প্রথম আলোর হেড অব ডিপ নিউজ রাজীব আহমেদ বলেন, ‘এসএসসির মতো প্রতিটি পদে পদে তোমাদের সাফল্য অর্জন করতে হবে। এ জন্য পড়তে হবে। পাঠ্যবইয়ের পাশাপাশি জ্ঞান–বিজ্ঞানের সব বই ও নিয়মিত পত্রিকা পড়তে হবে। যারা নিয়মিত পড়বে, তারাই এগিয়ে থাকবে।’

টাঙ্গাইল বন্ধুসভার উপদেষ্টা জিনিয়া বখশের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে শিক্ষার ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ‘শিখো’র শিক্ষক আব্দুল্লাহ আল মেহেদী, আব্দুল্লাহ আল নোমান ও সুমাইয়া আলম শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে অনুপ্রেরণামূলক বক্তব্য দেন। মিথ্যা, মাদক ও মুখস্থকে না বলানোর শপথ পাঠ করান বিবেকানন্দ হাইস্কুল অ্যান্ড কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ বজলুর রহমান। অনুষ্ঠানে অভিভাবকদের মধ্যে শিল্পী আক্তার ও মোশারফ হোসেন, কৃতী শিক্ষার্থী হাবিবা বুশরা ও আরাফাত হোসেন বক্তব্য দেয়।

অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথিদের বক্তব্যের মাঝেমধ্যে নৃত্য পরিবেশন করেন টাঙ্গাইল বন্ধুসভার সদস্যরা। কবি নজরুলের ‘বিদ্রোহী’ কবিতা আবৃত্তি করেন আসাদুজ্জামান খান। শেষে লিজু বাউলা ও অনিক সূত্রধর সংগীত পরিবেশন করেন। তাঁদের গানের সঙ্গে নেচেগেয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে কৃতী শিক্ষার্থীরা।

আয়োজনটি পাওয়ার্ড বাই কনকা–গ্রি এবং সহযোগিতায় ছিল কনকর্ড গ্রুপ, ফ্রেশ, বার্জার পেইন্টস বাংলাদেশ লিমিটেড, মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক পিএলসি, কোয়ালিটি গ্রুপ, প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটি, অতীশ দীপঙ্কর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, ইউসিএসআই ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ শাখা ক্যাম্পাস, আকিজ টেলিকম লিমিটেড, আম্বার আইটি লিমিটেড, এটিএন বাংলা ও প্রথম আলো বন্ধুসভা।

