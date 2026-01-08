পাথরের আঘাতে মাথা ফাটল সুবর্ণ এক্সপ্রেস ট্রেনের যাত্রীর

বাইরে থেকে ছোড়া পাথরের আঘাতে সুবর্ণ এক্সপ্রেস ট্রেনের এক যাত্রী আহত হয়েছেন। আজ বৃহস্পতিবার সকালে চট্টগ্রাম থেকে ঢাকায় যাচ্ছিল এই ট্রেন। কুমিল্লার ময়নামতি স্টেশনের আগে এ ঘটনা ঘটে।
আহত যাত্রীর নাম ও পরিচয় কিছুই পাওয়া যায়নি। সকাল সাড়ে ৯টা থেকে পৌনে ১০টার মধ্যে এ ঘটনা ঘটে। তবে তাঁকে ট্রেনেই প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে বলে জানান রেলওয়ের কর্মকর্তারা।
সুবর্ণ এক্সপ্রেস চট্টগ্রাম রেলস্টেশন থেকে সকাল সাতটায় ছেড়েছিল। বিরতিহীন এই ট্রেন পথে কোথাও যাত্রাবিরতি দেয় না।
সুবর্ণ এক্সপ্রেস ট্রেনে করে চট্টগ্রাম থেকে ঢাকায় যাচ্ছিলেন চট্টগ্রামের এক বেসরকারি ব্যাংকের কর্মকর্তা কামরুল হাসান। তিনি প্রথম আলোকে বলেন, ময়নামতি স্টেশনের আগে বাইরে থেকে কে বা কারা পাথর ছোড়ে। এতে কাচ ভেঙে পাথর যাত্রীর মাথায় এসে লাগে। আঘাতে ওই যাত্রীর মাথা থেকে রক্ত বের হয়। অন্য যাত্রীরা দ্রুত তাঁকে খাওয়ার বগিতে নিয়ে আসেন। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়। পাথর ছোড়ার কারণে বগির অন্য যাত্রীরাও ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন।
চট্টগ্রাম রেলস্টেশনের স্টেশনমাস্টার আবু জাফর মজুমদার প্রথম আলোকে বলেন, চট্টগ্রাম থেকে ঢাকায় যাওয়ার পথে কুমিল্লার ময়নামতি স্টেশনের আগে পাথরে এক যাত্রীর মাথা ফেটে গেছে। তবে ট্রেনেই তাঁকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। ওই যাত্রী সুস্থ আছেন।