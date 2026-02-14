জেলা

বগুড়ায় বোনকে উত্ত্যক্তের প্রতিবাদ করায় কিশোর শ্রমিককে ছুরিকাঘাতে হত্যা

নিজস্ব প্রতিবেদকবগুড়া
ছুরিকাঘাতে মো. ফাহিম
বগুড়ায় বোনকে উত্ত্যক্তের প্রতিবাদ করায় বখাটেদের ছুরিকাঘাতে ফাহিম হোসেন (১৭) নামের এক কিশোর শ্রমিককে হত্যা করা হয়েছে। আজ শনিবার সকাল সাড়ে আটটার দিকে বগুড়া শহরের মাটিডালি এলাকার সদর উপজেলা পরিষদ–সংলগ্ন স্থানে তাকে ছুরিকাঘাত করা হয়।

পরে ফাহিম হোসেনকে গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করে বগুড়ার শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা মৃত ঘোষণা করেন।

ফাহিম হোসেন বগুড়া শহরের মাটিডালি নওদাপাড়া এলাকার আবদুর রশিদের ছেলে। সে শহরের একটি ফাউন্ড্রি কারখানায় শ্রমিকের কাজ করত। অভিযুক্ত যুবকের নাম তনয়। তিনি বগুড়া শহরের মাটিডালি এলাকার বাসিন্দা। তিনি মাদকাসক্ত হিসেবে এলাকায় পরিচিত।

ফাহিমের বড় ভাই শাহীন হোসেন অভিযোগ করেন, বখাটে তনয় তাঁর ছোট বোনকে উত্ত্যক্ত করতেন। বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে ছোট বোনকে অন্য জায়গায় বিয়ে দেওয়ার পরও উত্ত্যক্ত করতেন। কিছুদিন আগে ওই বখাটে যুবক তাঁর বোনের স্বামীকেও ছুরিকাঘাতে জখম করেন। বিষয়টি নিয়ে বিরোধের জেরে আজ সকালের দিকে তাঁর ছোট ভাই ফাহিমকে মাটিডালি এলাকায় একা পেয়ে ছুরিকাঘাত করেন। এতে আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাকে শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিলে চিকিৎসকেরা মৃত ঘোষণা করেন।

এ খবরের সত্যতা নিশ্চিত করেন বগুড়া সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মুনিরুল ইসলাম। তিনি বলেন, অভিযুক্ত বখাটে যুবক তনয় হত্যাকাণ্ডের পর থেকে গা ঢাকা দিয়েছেন। এ বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন।

