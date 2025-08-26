ধর্ষণের পর শিশুকে হত্যার মামলায় একজনের মৃত্যুদণ্ড

কক্সবাজারের মহেশখালী উপজেলায় ছয় বছরের এক শিশুকে ধর্ষণের পর হত্যার মামলায় মো. সোলেমান নামের এক ব্যক্তিকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিয়েছেন আদালত। আজ মঙ্গলবার দুপুরে কক্সবাজার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-২-এর বিচারক মোহাম্মদ ওসমান গনি এ রায় দেন।
মৃত্যুদণ্ড পাওয়া আসামি মো. সোলেমান টেকনাফ উপজেলার হোয়াইক্যং ইউনিয়নের চাকমারকুল এলাকার মৃত ছৈয়দ করিমের ছেলে। রায় ঘোষণার সময় তিনি আদালতে উপস্থিত ছিলেন। পরে তাঁকে কারাগারে পাঠানো হয়। রায়ের বিষয়টি আদালতে নিযুক্ত সরকারি কৌসুঁলি মোশাররফ হোসেন প্রথম আলোকে নিশ্চিত করেছেন।
আদালত সূত্রে জানা গেছে, একটি বিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণিতে পড়ত শিশুটি। ২০২২ সালের ৩০ নভেম্বর বিকেলে বিদ্যালয় থেকে বাড়ি ফেরার পর বাড়ির সামনে খেলছিল সে। এ সময় কেক ও জুসের প্রলোভন দেখিয়ে তাকে ডেকে নিয়ে ধর্ষণ করেন সোলেমান। ধর্ষণের এক পর্যায়ে শিশুটি অজ্ঞান হয়ে পড়লে একটি লাগেজে ভরে কক্সবাজারের পেকুয়া উপজেলার উজানটিয়া ইউনিয়নের করিয়ারদিয়া বাঁধ এলাকায় নিয়ে যান তিনি।
সেখানে লাগেজ খুলে দেখতে পান শিশুটি মারা গেছে। তখন সেখানে শিশুটির লাশ কাদামাটিতে পুঁতে ফেলা হয়। এরপর রাতে শিশুটির পরিবারকে ফোন করে সোলেমান জানান, তাদের মেয়েকে অপহরণ করা হয়েছে, মুক্তির জন্য পাঁচ লাখ দিতে হবে। শিশুটির পরিবার এ বিষয়ে থানায় সাধারণ ডায়েরি করে। পরে ৩ ডিসেম্বর সোলেমানকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।