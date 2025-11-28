অগ্নিকাণ্ড
ধামরাইয়ে সড়কের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা বাসে অগ্নিকাণ্ড

নিজস্ব প্রতিবেদকসাভার

ঢাকার ধামরাইয়ে সড়কের পাশে দাঁড়ানো একটি যাত্রীবাহী বাসে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে উপজেলার সুয়াপুর ইউনিয়নের কুটিরচর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

ধামরাই থানা-পুলিশ ও ধামরাই ফায়ার সার্ভিসের কর্মকর্তারা জানান, গতকাল রাতে উপজেলার সুয়াপুর ইউনিয়নের কুটিরচর এলাকায় ভুট্টা মিলের পাশে সুয়াপুর থেকে খড়ারচর সড়কের এক পাশে নিরাপদ পরিবহনের একটি যাত্রীবাহী বাস দাঁড়ানো ছিল। রাত পৌনে ১২টার দিকে স্থানীয় লোকজন বাসের ভেতরে আগুন দেখতে পান। বিষয়টি তাঁরা ধামরাই থানা-পুলিশ ও ধামরাই ফায়ার সার্ভিসকে জানান। পাশাপাশি তাঁরা নিজেও পানি ও বালু দিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন।

ধামরাই ফায়ার সার্ভিসের কর্মকর্তা শামসুল হক প্রথম আলোকে বলেন, খবর পেয়ে তাঁরা ঘটনাস্থলে যান। তবে এর আগেই স্থানীয় লোকজন আগুন নিভিয়ে ফেলেন।

বাসের মালিকপক্ষের দাবি, চালক বাসটি সড়কের পাশে দাঁড়িয়ে রেখে বাসায় গিয়েছিলেন। তখন দুর্বৃত্তরা বাসে অগ্নিসংযোগ করে।

ধামরাই থানার উপপরিদর্শক পরিমল সূত্রধর প্রথম আলোকে বলেন, রাত পৌনে ১২টার দিকে বাসটিতে আগুনের ঘটনা ঘটে। স্থানীয় লোকজন দ্রুতই আগুন নিভিয়ে ফেলেন। আগুনে বাসের ভেতরের সব আসন ও জানালা পুড়ে গেছে। তদন্তের পর আগুন লাগার প্রকৃত কারণ জানা সম্ভব হবে।

