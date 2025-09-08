গাজীপুরে বকেয়া বেতনের দাবিতে শ্রমিকদের দেড় ঘণ্টা মহাসড়ক অবরোধ

গাজীপুরে দুই মাসের বকেয়া বেতনের দাবিতে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন একটি পোশাক তৈরি কারখানার শ্রমিকেরা। আজ সোমবার সকালে নগরের বাসন কলম্বিয়া এলাকায় অবরোধের কারণে মহাসড়কটির দুপাশে যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। প্রায় দেড় ঘণ্টা পর পুলিশ সড়ক থেকে তাঁদের সরিয়ে দেয়।
আলিফ ক্যাজুয়াল লিমিটেডের শ্রমিকেরা আজ সকালে সড়ক অবরোধ করেন। গাজীপুরের বাসন কলম্বিয়া এলাকায় কারখানাটি অবস্থিত। প্রতিষ্ঠানটিতে প্রায় ৮০০ শ্রমিক কর্মরত।
পুলিশ ও কারখানাটির শ্রমিকদের সূত্রে জানা গেছে, শ্রমিকদের জুলাই ও আগস্ট মাসের বেতন পাওনা আছে। কিছুদিন ধরে তাঁরা বকেয়া বেতন চাইলে কর্তৃপক্ষ টালবাহানা শুরু করে। পরে বেতনের দাবিতে আজ সকাল ৮টার দিকে কলম্বিয়া মোড়ে বিক্ষোভে নামেন কয়েক শ শ্রমিক। একপর্যায়ে তাঁরা ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে অবস্থান নেন। খবর পেয়ে থানা ও শিল্প পুলিশ গিয়ে শ্রমিকদের বুঝিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। পরে লাঠিপেটা করে শ্রমিকদের ছত্রভঙ্গ করে দেওয়া হয়। এরপর সকাল সাড়ে ৯টার দিকে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।
আন্দোলনরত শ্রমিকদের কয়েকজন জানান, সেপ্টেম্বর মাস চলে এলেও নানা অজুহাতে বেতন দেওয়া হচ্ছে না। ফলে সংসার চালানো কষ্টসাধ্য হয়ে পড়েছে। বিশেষ করে বাসাভাড়া পরিশোধ করতে না পারায় বাড়িওয়ালাদের চাপের মুখে পড়েছেন।
গাজীপুর শিল্প পুলিশের বাসন জোনের পরিদর্শক ফারুকুল আলম বলেন, মালিকপক্ষ বেতন পরিশোধ না করে ২৮ আগস্ট থেকে ৪ সেপ্টেম্বর এবং আবার ৬ থেকে ৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সাধারণ ছুটি ঘোষণা করে কারখানাটি বন্ধ রাখে। এর ফলে শ্রমিকদের মধ্যে হতাশা ও ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে। তাঁদের আন্দোলনের কারণে বেশ কিছু সময় মহাসড়কটি বন্ধ ছিল। তবে সকাল সাড়ে ৯টার দিকে শ্রমিকদের সরিয়ে দিলে সেখানে আবার যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক হয়েছে।
এ বিষয়ে আলিফ ক্যাজুয়াল লিমিটেড কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলে কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি।