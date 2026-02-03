বগুড়ায় পলিটেকনিকের শিক্ষার্থীদের ঢাকা-রংপুর মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ। মঙ্গলবার দুপুরে বগুড়ার বনানী লিচুতলা এলাকায়
বগুড়ায় দুই ঘণ্টা মহাসড়ক অবরোধ করে পলিটেকনিক শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদকবগুড়া

বগুড়ায় বিভিন্ন দাবিতে মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন সরকারি পলিটেকনিকের শিক্ষার্থীরা। আজ মঙ্গলবার দুপুর ১২টা থেকে প্রায় দুই ঘণ্টা ঢাকা-রংপুর মহাসড়কের বগুড়ার বনানী মোড় অবরোধ করে তাঁরা বিক্ষোভ সমাবেশ করেন।

শিক্ষার্থীদের কর্মসূচির কারণে মহাসড়কের যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এতে সড়কের দুই পাশে শত শত ইজিবাইক, বাস, প্রাইভেট কারসহ বিভিন্ন ধরনের যানবাহন আটকা পড়ে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। এতে চরম ভোগান্তিতে পড়েন চালক ও যাত্রীরা।

প্রত্যক্ষদর্শী কয়েকজন বলেন, প্রায় দুই ঘণ্টা আটকে থাকার পর বেশ কয়েকজন যাত্রী ক্ষুব্ধ হয়ে শিক্ষার্থীদের মহাসড়ক থেকে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন। একপর্যায়ে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে তাঁদের বাগ্‌বিতণ্ডা হয়। এ সময় পুলিশ ও সেনাসদস্যরা অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে শিক্ষার্থীদের মহাসড়ক থেকে সরে যাওয়ার জন্য ১৫ মিনিটের সময় বেঁধে দেন। পরে বেলা দুইটার দিকে অবরোধ প্রত্যাহার করে শিক্ষার্থীরা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট ক্যাম্পাসে ফিরে যান। পরে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

এর আগে গত বছরের ১৫, ১৬ ও ১৭ এপ্রিল শহরের বনানী এলাকায় ঢাকা–রংপুর মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন পলিটেকনিকের শিক্ষার্থীরা। এ ছাড়া গত বছরের ২০ মার্চ ও ১৫ এপ্রিল একই দাবিতে শহরে তাঁরা বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেন।

