বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত
চাঁপাইনবাবগঞ্জ সীমান্তে সন্দেহভাজন মানব পাচারকারীসহ গ্রেপ্তার ৪

নিজস্ব প্রতিবেদকচাঁপাইনবাবগঞ্জ

চাঁপাইনবাবগঞ্জ সীমান্ত দিয়ে অবৈধপথে ভারতে যাওয়ার সময় তিন বাংলাদেশিকে আটক করেছে বিজিবি। সীমান্ত পেরিয়ে যেতে তাঁদের সহায়তার অভিযোগে আরেক ব্যক্তিকে আটক করা হয়।

গতকাল বুধবার সন্ধ্যা সাতটার দিকে সদর উপজেলার বকচর সীমান্ত থেকে তাঁদের আটক করা হয়। পরে তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা করে গ্রেপ্তার দেখানো হয়।

গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জ উপজেলার চাঁদপুর-লহলামারির মিজানুর রহমান, রাজশাহী মহানগরীর আসাম কলোনির শফিকুল ইসলাম ও রংপুরের মিঠাপুকুর উপজেলার দুর্গাপুরের তারাজুল ইসলাম। তাঁদের সহায়তা করার অভিযোগে গ্রেপ্তার ব্যক্তির নাম মো. শাহিন। তিনি চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলার বকচর গ্রামের এবাদুল ইসলামের ছেলে।

এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন বিজিবির ৫৩ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে. কর্নেল কাজী মুস্তাফিজুর রহমান। তিনি জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বকচর সীমান্তের শূন্যরেখা থেকে ২০০ গজ ভেতরে একটি গ্রামে অভিযান চালান বিজিবি সদস্যরা। এ সময় মানব পাচারকারী মো. শাহিনসহ চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তাঁরা জানিয়েছেন, শাহিনের সহায়তায় তাঁরা ভারতের চেন্নাইয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করছিলেন। সেখানে রাজমিস্ত্রির কাজের জন্য তাঁদের পাঠানো হচ্ছিল।

চারজনকেই চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর থানা-পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে জানিয়ে সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নূরে আলম বলেন, তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে।

