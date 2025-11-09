সীতাকুণ্ডে গভীর রাতে বাজারে যুবককে পিটিয়ে হত্যা

চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে রাতের আঁধারে এক যুবককে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। গতকাল শনিবার দিবাগত রাত আনুমানিক দুইটার দিকে উপজেলার সৈয়দপুর ইউনিয়নের মীরেরহাট বাজারে এ ঘটনা ঘটে। নিহত যুবকের নাম বেলাল হোসেন (৩০)। তিনি একই এলাকার আবুল কালামের ছেলে।
স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, বেলাল হোসেন রাতে ঘুরে ঘুরে ওই বাজার পাহারা দিতেন। ঘুম এলে বাজারের এক কোণে পাকা মেঝেতে ঘুমাতেন। তবে বাজার কমিটি থেকে কোনো বেতন নিতেন না। সকালে রক্তাক্ত অবস্থায় বেলাল হোসেনকে পড়ে থাকতে দেখে পুলিশকে খবর দেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁদের ধারণা, বেলাল হোসেনকে চুরি,ডাকাতিসহ অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত কোনো দুষ্কৃতকারী হত্যা করে থাকতে পারে।
জানতে চাইলে স্থানীয় বাসিন্দা মো. আলমগীর প্রথম আলোকে বলেন, মীরেরহাট বাজার এলাকায় সম্প্রতি চোর-ডাকাতির ঘটনা বেড়েছে। কিন্তু এসব অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের বাধা ছিল বেলাল। এ কারণে তাঁকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে।
মীরেরহাট বাজার পরিচালনা কমিটির সভাপতি জামশেদ আলম বলেন, ‘বেলাল সারা রাত বাজারের মধ্যে হেঁটে চিৎকার করে পাহারা দিতেন। বাজারে যে–ই আসুক, বেলাল সবাইকে চিনত। এ কারণে অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের জড়িত কেউ তাঁকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করেছে।’
সীতাকুণ্ড থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মজিবুর রহমান প্রথম আলোকে বলেন, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, বেলালকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে। লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পেলে বিস্তারিত জানা যাবে।