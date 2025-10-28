জামায়াতের আমিরের বক্তব্য নিয়ে মন্তব্য, পুবাইল থানার ওসিকে প্রত্যাহার

গাজীপুরের পুবাইল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শেখ আমিরুল ইসলামকে থানা থেকে প্রত্যাহার করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের (জিএমপি) কমিশনার (ভারপ্রাপ্ত) মোহাম্মদ জাহিদুল হাসান স্বাক্ষরিত এক আদেশে এ তথ্য জানা যায়।
সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে জামায়াতের আমির শফিকুর রহমানের উদ্ধৃতি নিয়ে একটি সংবাদমাধ্যম ফটোকার্ড করে। সেই ফটোকার্ডে ওসি শেখ আমিরুল ইসলাম ‘আগে গণভোট দরকার যে স্বাধীনতাবিরোধীদের এ দেশে রাজনীতি করার অধিকার আছে কি না?’ বলে মন্তব্য করেন।
অফিস আদেশে উল্লেখ করা হয়, পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত প্রশাসনিক কারণে পুবাইল থানার ওসি শেখ আমিরুল ইসলামকে জিএমপির পুলিশ লাইনসে সংযুক্ত করা হয়েছে।
খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, সম্প্রতি ফেসবুকে জামায়াতের আমিরের উদ্ধৃতি নিয়ে করা সংবাদমাধ্যমের ফটোকার্ডে মন্তব্য করেন শেখ আমিরুল ইসলাম। এর জেরে ২০ অক্টোবর তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে জামায়াতের গাজীপুর মহানগর মজলিশে শুরার সদস্য মো. আমজাদ হোসেন ও পুবাইল থানা জামায়াতের নায়েবে আমির মোহাম্মদ শামীম হোসেন মৃধা মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনারের কাছে লিখিত অভিযোগ করেন।
অভিযোগে উল্লেখ করা হয়, ওসি আমিরুল ইসলাম পুবাইল থানায় যোগ দেওয়ার পর থেকেই একটি রাজনৈতিক দলের কর্মসূচিতে অংশ নেওয়া এবং জামায়াত ইসলামী ও দলের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে বক্তব্য দিয়ে আসছেন। এ ছাড়া তিনি ওই রাজনৈতিক দলের নেতাদের পুলিশ প্রটোকল দিয়ে যাচ্ছেন। সম্প্রতি তিনি জামায়াতের আমিরের বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে মন্তব্য করেন। একজন সরকারি কর্মকর্তা হয়ে ওসি শেখ আমিরুল ইসলাম রাজনৈতিক পক্ষপাতমূলক আচরণ করছেন, যা প্রশাসনিক নিরপেক্ষতা নষ্ট করেছে। তাঁর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চান তাঁরা।
এ বিষয়ে বক্তব্য জানতে চাইলে ওসি আমিরুল ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, ‘অভিযোগ ওঠার আগেই ব্যবস্থা হয়ে গেছে। তাই এ বিষয়ে আমার কোনো মন্তব্য নেই।’