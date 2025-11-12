দুর্বৃত্তের হামলায় আহত পুলিশের এসআই নুরুল ইসলাম। আজ বুধবার সকালে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে
চাঁপাইনবাবগঞ্জে দুর্বৃত্তের হামলায় পুলিশের এসআই আহত

নিজস্ব প্রতিবেদকচাঁপাইনবাবগঞ্জ

চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলায় দায়িত্ব পালনকালে দুর্বৃত্তদের হামলায় পুলিশের এক উপপরিদর্শক (এসআই) আহত হয়েছেন। গতকাল মঙ্গলবার রাতে উপজেলার আমনুরা-মুণ্ডুমালা সড়কের জুমারপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। পরে তাঁকে উদ্ধার করে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

আহত ওই পুলিশ কর্মকর্তার নাম মো. নুরুল ইসলাম (৪৭)। তিনি আমনুরা পুলিশ ফাঁড়িতে কর্মরত।

বিষয়টি নিশ্চিত করে চাঁপাইনবাবগঞ্জের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার এ এন এম ওয়াসিম ফিরোজ জানান, গতকাল রাত ১১টার দিকে জুমারপাড়ায় দুর্বৃত্তরা জড়ো হয়ে আমনুরা-মুণ্ডুমালা রাস্তায় গাছ ফেলে রাখে। জাতীয় জরুরি সেবা নম্বর ৯৯৯–এ কল পেয়ে পুলিশের কয়েকজন সদস্যকে নিয়ে মোটরসাইকেলে সেখানে যান নুরুল ইসলাম। কিছু বুঝে ওঠার আগেই দুর্বৃত্তরা তাঁকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে। এতে তিনি আহত হন। পরে আরও পুলিশ সদস্য ঘটনাস্থলে গেলে দুর্বৃত্তরা পালিয়ে যায়। তারা ডাকাতির উদ্দেশ্যে জড়ো হয়েছিল, নাকি অন্য কোনো উদ্দেশ্য ছিল, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। এ ঘটনায় মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে।

কয়েকজন পুলিশ সদস্য বলেন, তাঁরা নুরুল ইসলামকে উদ্ধার করে প্রথমে চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর হাসপাতালে নিয়ে যান। পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। তিনি বর্তমানে শঙ্কামুক্ত বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকেরা।

রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মুখপাত্র ও জরুরি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ইনচার্জ) শংকর কে বিশ্বাস আজ বুধবার সকালে প্রথম আলোকে বলেন, ওই পুলিশ কর্মকর্তার বাঁ হাত ও ডান হাঁটুতে জখম আছে। তাঁকে হাসপাতালের ৩১ নম্বর ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয়েছে। বর্তমানে তাঁর অবস্থা স্থিতিশীল।

