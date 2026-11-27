হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে ছেলের খাওয়াদাওয়া নিয়ে চিন্তা করছিলেন মঞ্জু দেব (৫৬)। ছেলে বিপ্লব দেবকে বলেছিলেন, ‘সারা দিন কিছু খাসনি, একটু ভাত খেয়ে নে।’ মাকে হাসপাতালে রেখে যেতে চাইছিলেন না বিপ্লব। তাই মাকে আশ্বস্ত করেছিলেন, কাছেই থাকবেন। কোনো সমস্যা হলে যেন ফোন করা হয়। তখনো জানতেন না, মায়ের সঙ্গে এটাই তাঁর শেষ কথা।
গত সোমবার। রাত তখন নয়টার কাছাকাছি। মাকে হাসপাতালে রেখে কাছেই এক বন্ধুর বাসায় বিশ্রাম নিতে যান বিপ্লব। রাত দুইটার দিকে বড় বোন রুমা দত্তের ফোন আসে। ফোনে জানান, মায়ের হঠাৎ প্রচণ্ড জ্বর এসেছে। শরীর কাঁপছে। অবস্থা ভালো মনে হচ্ছে না।
বিপ্লব বলেন, ‘দিদি ফোন করে বলল, ভাই তাড়াতাড়ি আয়, মা কেমন যেন করছে। আমি খবর পেয়ে হাসপাতালে আসি। এসে দেখি, মা আর নাই।’
মায়ের এমন আকস্মিক মৃত্যু এখনো মেনে নিতে পারছেন না পরিবারের সদস্যরা। কয়েক ঘণ্টা আগেও যিনি ছেলের খাওয়াদাওয়া নিয়ে চিন্তা করছিলেন, সেই মা যে আর নেই, তা বিশ্বাস করাই কঠিন হয়ে পড়েছে তাঁদের।
চট্টগ্রামের চন্দনাইশ উপজেলার বাসিন্দা মঞ্জু দেব জ্বর নিয়ে অসুস্থ হওয়ার পর ডেঙ্গু পরীক্ষায় পজিটিভ ফল এসেছিল। সোমবার বেলা ১১টার দিকে তাঁকে চট্টগ্রাম জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। দিবাগত রাত দুইটার পর তাঁর মৃত্যু হয়।
গতকাল বৃহস্পতিবার প্রথম আলোর সঙ্গে কথা হয় মঞ্জু দেবের ছেলে বিপ্লব দেবের। মায়ের শেষ সময়ের কথা বলতে গিয়ে কান্না থামাতে পারছিলেন না। তিনি জানান, রাতে মাকে খাওয়ানোর সময় তিনি পাশে ছিলেন। বড় বোন রুমা মাকে ভাত ও ডিম খাইয়ে দিয়েছিলেন। নিজের হাতে ফলমূলও খেয়েছিলেন মা।
বিপ্লব বলেন, ‘আমি মাকে বলছিলাম, এখানে তো থাকতে পারব না। তবে হাসপাতালের আশপাশেই আছি। তোমার মোবাইলে টাকা দিয়ে রেখেছি। দিদির মোবাইলেও টাকা আছে। রাতে কোনো সমস্যা হলে ফোন করবে, আমি চলে আসব।’
ছেলের কথা শুনে মা তাঁকে খেয়ে নিতে বলেন। বিপ্লব জানান, রাত নয়টার দিকে হাসপাতাল থেকে বের হন তিনি। তখন মায়ের শরীরে স্যালাইন ও অক্সিজেন চলছিল। তবে জ্বর ছিল না। এর কয়েক ঘণ্টা পরই সব বদলে যায়।
বিপ্লব দেব প্রবাসী। প্রায় আড়াই মাস আগে দেশে এসেছেন। মায়ের অসুস্থতার সময় তাই কাছেই থাকতে পেরেছিলেন। কিন্তু শেষ মুহূর্তে মায়ের পাশে থাকতে পারেননি।
মঞ্জু দেবের স্বামী মিলন দেব (৬৩) জানান, মৃত্যুর ৯ থেকে ১০ দিন আগে স্ত্রীর জ্বর আসে। সঙ্গে কাশি ছিল। কখনো জ্বর বাড়ছিল, আবার কমছিল। একপর্যায়ে তাঁর ডেঙ্গু পরীক্ষা করা হয়। তবে পরীক্ষার ফল শুরুতে নেগেটিভ আসে। কিন্তু জ্বর কমছিল না। অবস্থার অবনতি হলে সোমবার বেলা ১১টার দিকে তাঁকে চট্টগ্রাম জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।
মিলন দেব জানান, হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় স্ত্রীর জ্বর কখনো কমছিল, কখনো বাড়ছিল। ১০৫ ডিগ্রি পর্যন্ত জ্বর উঠে গিয়েছিল। শরীরও ব্যথা ছিল। তবে খাওয়াদাওয়াও করেছিলেন। হাসপাতাল থেকে দেওয়া খাবার নিজের হাতে খেয়েছিলেন। আপেল, আঙুর ও ফলের রসও খেয়েছিলেন। স্বামীকে বাড়ি ফিরে যেতে বলেছিলেন মঞ্জু দেব। তখন মিলন ভেবেছিলেন, স্ত্রীর অবস্থার উন্নতি হচ্ছে। কিন্তু গভীর রাতে মৃত্যুর খবর পান তিনিও।
মিলন দেব বলেন, ‘ও নিজের হাতে ভাত খাইছে। আপেল, আঙুর, জুসও খাইছে। আমাকে বলছে, তুমি চলে যাও। সবকিছু ঠিকঠাকই ছিল। কিন্তু রাতেই মারা গেল।’
চন্দনাইশ উপজেলার সুচিয়া গ্রামে বাড়ি মঞ্জু দেবের। তাঁর স্বামী মিলন দেব আগে বৈদ্যুতিক কাজ করতেন। কিন্তু দুবার স্ট্রোক হওয়ার পর আর আগের মতো কাজ করতে পারেন না। অসুস্থ হয়ে গ্রামের বাড়িতে ফিরে এসেছেন। এখন স্ত্রীকে হারিয়ে আরও বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছেন তিনি। মিলন দেব বলেন, ‘আমার শরীরের অবস্থা এত ভালো না। আমি দুইবার স্ট্রোক করছি।’
মিলন ও মঞ্জু দেবের তিন সন্তান। ছেলে বিপ্লব দেব। দুই মেয়ে রুমা দত্ত ও সোমা দাশ। দুই মেয়ের বিয়ে হয়েছে। ছেলেও বিবাহিত। মঙ্গলবার বেলা তিনটার দিকে চন্দনাইশের সুচিয়া গ্রামে মঞ্জু দেবের শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।