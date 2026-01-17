কুষ্টিয়া-৩ (সদর) আসনে জামায়াতে ইসলামী মনোনীত প্রার্থী মো. আমির হামজা
কোকোর নাম বিকৃত, দুঃখ প্রকাশ করলেন জামায়াতের প্রার্থী আমির হামজা

নিজস্ব প্রতিবেদককুষ্টিয়া

জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কুষ্টিয়া-৩ (সদর) আসনে জামায়াতে ইসলামীর মনোনীত প্রার্থী আমির হামজার একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ার পর কুষ্টিয়ার রাজনৈতিক অঙ্গনে উত্তেজনা দেখা দিয়েছে।

ভিডিওতে দেখা যায়, একটি ওয়াজ মাহফিলে দেওয়া বক্তব্যে আমির হামজা শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ও সদ্য প্রয়াত সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার ছোট ছেলে আরাফাত রহমান কোকোর নাম বিকৃত করে প্রাণীর নামের সঙ্গে তুলনা করছেন। এ ঘটনায় কুষ্টিয়া জেলা বিএনপির পক্ষ থেকে নিন্দা ও প্রতিবাদ জানানো হয়েছে।

তবে আমির হামজা দাবি করেছেন, আলোচিত বক্তৃতাটি ২০২৩ সালের। এটা নিয়ে তিনি ফেসবুকে পোস্ট করা একটি ভিডিও বার্তায় দুঃখ প্রকাশ করেছেন।

গতকাল শুক্রবার ভিডিওটি ছড়িয়ে পড়ার পর বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীরা ক্ষোভ প্রকাশ করেন। কুষ্টিয়া জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি আব্দুল হাকিম মাসুদ কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য প্রত্যাহার করে জনসমক্ষে ক্ষমা না চাইলে আমির হামজাকে অবাঞ্ছিত ঘোষণার আলটিমেটাম দেন।

রাতেই লিখিত প্রতিবাদ জানিয়ে কুষ্টিয়া জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কুতুব উদ্দিন আহমেদ বলেন, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মনোনীত প্রার্থী মুফতি আমির হামজা বিশিষ্ট ক্রীড়া সংগঠক মরহুম আরাফাত রহমান কোকোর নাম বিকৃত করে একটি ইতর প্রাণীর সঙ্গে তুলনা করেছেন। এরূপ অশালীন ও কাণ্ডজ্ঞানহীন ভাষার ব্যবহার একজন ইসলামী বক্তার নিকট থেকে কোনোভাবেই প্রত্যাশিত নয়। তাঁর বক্তব্য উসকানিমূলক ও চক্রান্তমূলক, যা আসন্ন নির্বাচনের পরিবেশ বিঘ্নিত করার শামিল।

অন্যদিকে, দুঃখ প্রকাশ করে ফেসবুকে দেওয়া ভিডিও বার্তায় আমির হামজা বলেন, মরহুম আরাফাত রহমান কোকো সাহেবকে নিয়ে তাঁর দেওয়া অনাকাঙ্ক্ষিত বক্তৃতাটি ছিল ২০২৩ সালের। তিনি বলেন, ‘আমি সেই সময়ই একটি বিষয় বোঝাতে গিয়ে উদাহরণটি দিয়ে ভুল করায় দুঃখ প্রকাশ করেছিলাম। এখন আবারও দুঃখ প্রকাশ করছি।’

বক্তৃতাটি কাটাছেঁড়া করে ছড়ানো হয়েছে দাবি করে আমির হামজা আরও বলেন, পুরোনো বক্তব্য সামনে এনে নির্বাচনকালীন সময়ের বক্তব্য বলে চালানোর একটি ষড়যন্ত্র চলছে। তাঁর অভিযোগ, যাঁরা এমনটি করছেন, তাঁরা নিজ নিজ রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করতে গিয়ে নিজ দলের সর্বোচ্চ পর্যায়ের একজন মরহুম ব্যক্তিকেও ছাড় দেননি।

কুষ্টিয়া-৩ (সদর) আসনের বিএনপি মনোনীত প্রার্থী জাকির হোসেন সরকার বলেন, জেলা বিএনপির পক্ষ থেকে এ ঘটনার নিন্দা ও প্রতিবাদ জানানো হয়েছে। একই সঙ্গে নির্বাচন কমিশনসহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।

