আরাকান আর্মির ধাওয়ায় ট্রলারডুবি, সাঁতরে কূলে ওঠেন সাত জেলে

বঙ্গোপসাগরে মাছ শিকার শেষে টেকনাফে ফেরার পথে নাফ নদীর মোহনায় মিয়ানমারের সশস্ত্র গোষ্ঠী আরাকান আর্মির (এএ) ধাওয়ায় একটি মাছ ধরার ট্রলার ডুবে গেছে। ট্রলারে থাকা সাত জেলে সাতরে কূলে ফিরতে সক্ষম হলেও মাছ, জালসহ সবকিছু ভেসে গেছে।
আজ সোমবার বেলা দেড়টার দিকে শাহপরীর দ্বীপ বদরমোকামের গরা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। টেকনাফ পৌরসভার কায়ুকখালিয়া ঘাটের ট্রলার মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম প্রথম আলোকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
আবুল কালাম বলেন, টেকনাফ সদরের নতুন পল্লানপাড়ার মোহাম্মদ হাশেমের মালিকানাধীন ট্রলারটি গত শুক্রবার সাত জেলেকে নিয়ে সাগরে মাছ ধরতে গিয়েছিল। কয়েক দিন মাছ ধরার পর ফেরার পথে আজ দুপুরে নাইক্ষ্যংদিয়া এলাকায় আরাকান আর্মির সদস্যরা স্পিডবোটে এসে ট্রলারটিকে ধাওয়া করে। মাঝি ট্রলারটি দ্রুত নাফ নদীর মোহনায় গরার দিকে উঠিয়ে দিলে ঢেউয়ের কবলে পড়ে ট্রলারটি ডুবে যায়।
উদ্ধার হওয়া জেলেরা হলেন আবদুল আমিন, সোলতান আহমদ, কবির আহমদ, নুর কবির, আলী হোসেন, সোনা মিয়া ও গফুর আলম।
ট্রলারমালিক হাশেম বলেন, ‘কয়েক লাখ টাকার মাছ ও জালসহ সবকিছু পানিতে তলিয়ে গেছে। ট্রলারটিও বালুর মধ্যে আটকে ঢেউয়ের কবলে পড়ে ভেঙে যেতে পারে। এ ক্ষতি কীভাবে সামাল দেব, বুঝতে পারছি না।’
টেকনাফ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শেখ এহসান উদ্দিন বলেন, আরাকান আর্মির ধাওয়ায় ট্রলার ডোবার ঘটনা তিনি শুনেছেন।