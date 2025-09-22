ফেনীতে দাঁড়িয়ে থাকা কাভার্ড ভ্যানের পেছনে ট্রাকের ধাক্কা, চালকের সহকারী নিহত

ফেনীতে চাকায় হাওয়া দেওয়ার জন্য মহাসড়কের পাশে দাঁড়িয়ে ছিল একটি মিনি কাভার্ড ভ্যান। হঠাৎ পেছন থেকে দ্রুতগতির একটি ট্রাক ধাক্কা দিলে কাভার্ড ভ্যানের সহকারী নিহত হন। এ ঘটনায় কাভার্ড ভ্যানের চালক আহত হন। আজ সোমবার ভোররাত সাড়ে চারটার দিকে ঢাকা–চট্টগ্রাম মহাসড়কের ফেনী সদর উপজেলার চাড়িপুর রাস্তার মাথা চট্টগ্রামমুখী লেনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত কাভার্ড ভ্যানের সহকারীর নাম রুবেল মিয়া (২৮)। তিনি কুমিল্লা জেলার দেবীদ্বার থানার শিবপুর গ্রামের আবদুল লতিফের ছেলে। আহত চালক রিয়াদ হোসেনের (২৯) বাড়ি চাঁদপুর জেলার মতলব থানার রাজুরকান্দি গ্রামে। এ ঘটনায় হাইওয়ে পুলিশ ধাওয়া করে অভিযুক্ত ট্রাকচালক ইসমাইল হোসেনকে (২৬) আটক করেছে। ইসমাইল চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি থানার আবুল কালামের ছেলে।
হাইওয়ে পুলিশের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, আজ ভোরে ফেনীর চাড়িপুরে মহাসড়কের চট্টগ্রামমুখী লেনে দুর্ঘটনার শিকার মিনি কাভার্ড ভ্যানের চাকা পাংচার হয়ে যায়। এরপর কাভার্ড ভ্যানটির চাকায় চালক ও তাঁর সহকারী হাওয়া দিচ্ছিলেন। হঠাৎ পেছন থেকে দ্রুতগতির একটি ট্রাক তাঁদের চাপা দিয়ে কাভার্ড ভ্যানটিকে ধাক্কা মেরে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। এ সময় উপস্থিত স্থানীয় লোকজন মহিপাল হাইওয়ে থানা–পুলিশে খবর দেন। এরপর হাইওয়ে পুলিশ ধাওয়া করে ট্রাকটিকে জব্দ ও চালককে আটক করে। গুরুতর আহত মিনি কাভার্ড ভ্যানের চালক ও সহকারীকে উদ্ধার করে ফেনী ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যান স্থানীয় লোকজন। সেখানে চালকের সহকারী রুবেল মিয়াকে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। আহত চালক রিয়াদ হোসেন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।
ফেনীর মহিপাল হাইওয়ে থানা–পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হারুন উর রশিদ বলেন, ময়নাতদন্তের জন্য নিহত রুবেলের মরদেহ হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। এ ঘটনায় আটক চালকের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।