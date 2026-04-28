ইঞ্জিনে ত্রুটি, ধোঁয়ায় অসুস্থ এএলএম, ৮০০ যাত্রী নিয়ে ফেনীতে আটকা চট্টলা এক্সপ্রেস

চট্টগ্রাম থেকে ঢাকামুখী ট্রেনটি ফেনী স্টেশনে প্রবেশ করতেই হঠাৎ ধোঁয়া বের হতে থাকে এর ইঞ্জিনের ‘ট্যাবলেট কভার’ থেকে। ট্রেনের এক সহকারী লোকোমাস্টার (এএলএম) তা সারাতে গিয়েই অসুস্থ হয়ে পড়েন ধোঁয়ায়। ইঞ্জিনে ত্রুটি দেখা দেওয়ায় প্রায় ৮০০ যাত্রী নিয়ে আটকে রয়েছে ট্রেনটি।
আজ মঙ্গলবার সকালে এই ঘটনা ঘটেছে চট্টলা এক্সপ্রেস ট্রেনে। অসুস্থ এএলএমের নাম মোহাম্মদ কাওসার। তাঁকে তাৎক্ষণিক উদ্ধার করে ফেনী জেনারেল হাসপাতালে পাঠান রেলকর্মীরা।
ফেনী রেলস্টেশনের কর্মকর্তারা জানান, ঢাকা-চট্টগ্রাম রুটে চলাচলকারী চট্টলা এক্সপ্রেস ট্রেন সকাল ৭টা ৫০ মিনিটের দিকে ফেনী স্টেশনে প্রবেশ করে। এ সময় ট্রেনের ইঞ্জিনের ছোট ছোট চেম্বারের ঢাকনা, যেগুলো ‘ট্যাবলেট কভার’ নামে পরিচিত, সেখান থেকে ধোঁয়া বের হতে থাকে। এএলএম মোহাম্মদ কাওসার সেটি দেখে কাছে গেলে ধোঁয়ায় তাঁর মুখমণ্ডল ও শ্বাসনালি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
ইঞ্জিনের ত্রুটির কারণে ট্রেনটি আটকে পড়ায় ভোগান্তিতে পড়েন যাত্রীরা। এক যাত্রী মোস্তফা কামাল বলেন, ‘অনেকক্ষণ ধরে ট্রেনটি দাঁড়িয়ে আছে। পরে শুনি ইঞ্জিনের ত্রুটি। এখন কখন যে ট্রেন ছাড়ে সেই অপেক্ষায় আছি।’
ফেনী রেলস্টেশনের স্টেশনমাস্টার মোহাম্মদ হারুন প্রথম আলোকে বলেন, লাকসাম থেকে একটি রিলিফ (উদ্ধারকারী) ট্রেন আসার কথা রয়েছে। সেটি এলে ট্রেনটি পুনরায় ছেড়ে যাবে। যাত্রীদের ধৈর্য ধরার জন্য মাইকিং করা হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, ফেনী থেকে যেসব যাত্রী এই ট্রেনে ওঠার কথা ছিল, তাঁদের অনেকেই ট্রেনের টিকিট হস্তান্তর করে অন্য পরিবহনে গন্তব্যের উদ্দেশে রওনা দিয়েছেন। ট্রেনটি প্ল্যাটফর্মে আটকে থাকলেও পাশের দুটি লেন স্বাভাবিক থাকায় অন্য ট্রেনগুলোর চলাচলে কোনো সমস্যা হচ্ছে না।
ফেনীর সিভিল সার্জন ও ফেনী ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক মোহাম্মাদ রুবাইয়াত বিন করিম বলেন, ধোঁয়ায় ওই রেলকর্মীর মুখ ও শ্বাসনালি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তাঁকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।