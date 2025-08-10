শিক্ষকেরা সম্মানিত হলেই সমাজ ও রাষ্ট্র এগিয়ে যাবে

শিক্ষকেরা সমাজের পথনির্দেশক। তাঁরা ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে তৈরি করে দেওয়ার কাজ করছেন। তাঁদের সেই সম্মান দিতে হবে। তাঁরা সম্মানিত হলেই সমাজ ও রাষ্ট্র এগিয়ে যাবে।
রংপুরে ‘আইপিডিসি-প্রথম আলো প্রিয় শিক্ষক সম্মাননা ২০২৫’ উপলক্ষে আয়োজিত সুধী সমাবেশে এসব কথা বলেন আলোচকেরা।
আজ রোববার বিকেলে নগরের ধাপ এলাকার রায়ানস হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্টে এ সুধী সমাবেশের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে রংপুরের বিভিন্ন স্কুল-কলেজের শিক্ষক-শিক্ষার্থী, কবি-সাহিত্যিক, লেখক, সাংবাদিকসহ বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের প্রতিনিধিরা অংশ নেন।
জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। পরে সম্প্রতি রাজধানীর উত্তরায় মাইলস্টোন স্কুল ও কলেজে যুদ্ধবিমান বিধ্বস্তের ঘটনায় নিহত ব্যক্তিদের স্মরণে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।
সুধী সমাবেশে ‘মজুমদার স্যার’ শিরোনামে একটি ভিডিও চিত্র দেখানো হয়। শিক্ষকদের প্রতি সম্মান জানানোর ভিডিও দেখে উপস্থিত সবাই আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন।
অনুষ্ঠানে কারমাইকেল কলেজের ইংরেজি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান দিলীপ কুমার রায় বলেন, প্রাথমিক ও মাধ্যমিকের শিক্ষকদের দ্বারা শিক্ষার্থী খুব বেশি প্রভাবিত হয়। এই সময়ে শিক্ষার্থীদের বিকাশে তাঁদের আন্তরিক হতে হবে।
তারাগঞ্জের জগদীশপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক নাহিদ আক্তার পারভীন শিক্ষক হিসেবে তাঁর ভিয়েতনাম সফরের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। তিনি প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষার ভিত্তিস্তর উল্লেখ করে বলেন, শিক্ষাকে অবশ্যই আনন্দদায়ক করতে হবে।
শিক্ষকদের বক্তব্যের পাশাপাশি ‘আখতার স্যার’ শিরোনামে আরও একটি ভিডিও দেখানো হয়। এরপর বিভিন্ন পেশাজীবী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিরা কথা বলেন।
অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানাানো হয়েছিল কুড়িগ্রামের জয়নাল আবেদীনকে। যিনি পেশায় একজন দিনমজুর। কিন্তু গড়েছেন ৩ হাজার বইয়ের লাইব্রেরি। তাঁর কাছে সঞ্চালক জানতে চান, এই প্রেরণা তিনি কীভাবে পেয়েছেন। জয়নাল আবেদীন বলেন, তিনি নিয়মিত বই পড়তেন। বই পড়ার মাধ্যমে একসময় তাগিদ অনুভব করেন সমাজের জন্য কিছু করতে। এ জন্য তিনি পাঠাগার করেছেন।
অনুষ্ঠানে কারমাইকেল কলেজের অধ্যক্ষ মোস্তাফিজার রহমান বলেন, ‘প্রথম আলোর মাধ্যমে নীতিনির্ধারকদের কাছে দাবি করতে চাই আর যেন শিক্ষকেরা অবহেলিত না থাকেন।’
শিক্ষকেরা চাইলে সমাজকে বদলে দিতে পারেন—এমন মন্তব্য করে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক মাহমুদুল হক বলেন, শিক্ষকেরা শুধু শিক্ষার্থীদের শিক্ষক নন, তাঁরা সমাজেরও শিক্ষক।
বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সিরাজুম মুনিরা বলেন, শিক্ষকতা পেশাকে মহৎ করে ভাবা ও বলার অবশ্যই প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু এটার সঙ্গে আর্থিক অসংগতির যে বিষয়, সেটাও খেয়াল রাখতে হবে।
আইডিসির রংপুর অঞ্চলের জ্যেষ্ঠ ব্যবস্থাপক মো. শহিদুল ইসলাম জানান, শিক্ষকদের কথা ভেবে আইপিডিসি ‘প্রজ্ঞা’ নামে একটি বিশেষ ঋণ প্রকল্প চালু করেছে। সহজ শর্ত, দ্রুত সেবা ও ন্যূনতম সুদে শিক্ষক ও অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকেরা ঋণ গ্রহণ করতে পারবেন।
সুধী সমাবেশে স্বাগত বক্তব্য দেন প্রথম আলোর উপসম্পাদক এ কে এম জাকারিয়া। তিনি বলেন, ‘সংবাদমাধ্যম হিসেবে প্রথম আলো সংবাদ প্রকাশের পাশাপাশি নানা ধরনের ইতিবাচক কাজের সঙ্গে যুক্ত। সমাজে এমন কিছু ইতিবাচক ঘটনা ঘটে, যেগুলো আমাদের সংবাদকর্মীরা তুলে ধরেন। ব্যক্তি উদ্যোগে অনেক মানুষ সমাজের জন্য কাজ করছেন। প্রথম আলো তাঁদের উৎসাহ দেয়। আইপিডিসি-প্রথম আলো প্রিয় শিক্ষক সম্মাননা তেমনি একটি উদ্যোগ।’
অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন কুড়িগ্রামের ফুলবাড়ীর মিয়াপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মিজানুর রহমান, রংপুরের পীরগঞ্জের কুমেদপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক (ভারপ্রাপ্ত) রফিকুল ইসলাম, রংপুর নগরের ইসলামপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক সোমা চক্রবর্তী, চিকিৎসক সমর্পিতা ঘোষ, রংপুর জিলা স্কুলের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক শফিয়ার রহমান, মাহীগঞ্জ কলেজের সহকারী অধ্যাপক নাসিমা আক্তার।
অনুষ্ঠানে ব্র্যাকের বিভাগীয় ব্যবস্থাপক এ কে এম জাহেদুল ইসলাম, আইনজীবী পলাশ কান্তি নাগসহ আমন্ত্রিত অতিথিরা উপস্থিত ছিলেন।
অনুষ্ঠানে দেশাত্মবোধক গান ‘ধনধান্য পুষ্প ভরা’ গান পরিবেশন করেন রংপুর বন্ধুসভার সভাপতি সোহেলী চৌধুরী। ভাওয়াইয়া গান পরিবেশন করেন রংপুর বন্ধুসভার উপদেষ্টা রনজিৎ কুমার রায়, রওশন আরা সোহেলী, মাহমুদা আক্তার প্রমুখ। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন রংপুর বন্ধুসভার সদস্য ফারহানা তাসনীম।
২০১৯ সাল থেকে প্রিয় শিক্ষক সম্মাননা দেওয়া শুরু হয়। এবার পঞ্চমবারের মতো এই সম্মাননা দেওয়া হবে আগামী অক্টোবরে। আয়োজকেরা জানান, শিক্ষকদের সম্মান জানাতে আইপিডিসি ফাইন্যান্স পিএলসি ও প্রথম আলোর যৌথ উদ্যোগে পঞ্চমবারের মতো ‘আইপিডিসি-প্রথম আলো প্রিয় শিক্ষক সম্মাননা ২০২৫’ শুরু হয়েছে। আগ্রহী ব্যক্তিরা অনলাইনে (www.priyoshikkhok.com) এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে মনোনয়ন করতে পারবেন। চলতি বছর প্রাথমিক ও মাধ্যমিক, দুই ক্যাটাগরি থেকে মোট সাতজন শিক্ষককে ‘প্রিয় শিক্ষক সম্মাননা ২০২৫’ দেওয়া হবে। এ সম্মাননার জন্য মনোনয়নযোগ্য শিক্ষক হতে হলে তাঁর বয়স কমপক্ষে ৪০ বছর হতে হবে। কর্মরত বা অবসরপ্রাপ্ত—উভয় অবস্থাতেই মনোনয়নযোগ্য। মনোনয়নদাতা ও শিক্ষক উভয়কেই বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে এবং এক ব্যক্তি সর্বোচ্চ তিনজন শিক্ষককে মনোনয়ন দিতে পারবেন।