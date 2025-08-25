চবি প্রশাসনের বিরুদ্ধে পক্ষপাতের অভিযোগ ছাত্রদলের

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে (চবি) প্রক্টর তানভীর মোহাম্মদ হায়দার আরিফ ও রেজিস্ট্রার সাইফুল ইসলামের বিরুদ্ধে দলীয় পক্ষপাতের অভিযোগ তুলেছে ছাত্রদল। আজ সোমবার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক মুহাম্মদ ইয়াহইয়া আখতারের কাছে দেওয়া স্মারকলিপিতে এ অভিযোগ জানায় সংগঠনটি।
স্মারকলিপিতে বলা হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ও রেজিস্ট্রারের কর্মকাণ্ডে দলীয় পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ স্পষ্ট। প্রক্টর একটি ছাত্রসংগঠনকে বিশেষ সুবিধা দিয়ে অন্য সংগঠনগুলোর সঙ্গে বিমাতাসুলভ আচরণ করছেন। এমনকি নিজের পছন্দের সংগঠনের নেতাদের বিভিন্ন জায়গায় দায়িত্ব দিয়েছেন এবং তাঁদের মুখপাত্রের মতো আচরণ করেছেন।
বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলের সভাপতি আলাউদ্দিন মহসিন প্রথম আলোকে বলেন, ‘প্রক্টরের জামায়াতের সঙ্গে সম্পৃক্ততার প্রমাণ রয়েছে। চাকসু নির্বাচন সামনে রেখে তাঁর নিরপেক্ষতা নিয়ে আমাদের প্রশ্ন আছে।’ তিনি আরও বলেন, রেজিস্ট্রারের বিরুদ্ধেও একই ধরনের অভিযোগ রয়েছে।
সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক আবদুল্লাহ আল নোমান বলেন, ‘প্রক্টর বিভিন্ন স্থানে জামায়াত-শিবিরসংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠানে অতিথি হয়েছেন। সম্প্রতি হল প্রতিনিধির নিয়োগেও পক্ষপাত দেখা গেছে। রেজিস্ট্রার অফিসকেও আমরা অস্বচ্ছ নিয়োগপ্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত মনে করি।’
অভিযোগের বিষয়ে জানতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর তানভীর মোহাম্মদ হায়দার আরিফের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলে তাঁর ফোন বন্ধ পাওয়া যায়।
অভিযোগ সম্পর্কে জানতে চাইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার অধ্যাপক সাইফুল ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, ‘আমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনা হয়েছে, তা মিথ্যা ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। আমি কোনো পক্ষপাতমূলক আচরণ করি না। নিয়োগের ক্ষেত্রেও কোনো অস্বচ্ছতা নেই।’