নির্বাচনী টক শোতে প্রার্থীকে প্রশ্ন করায় সমর্থকদের ক্ষোভ, পাল্টাপাল্টি ধাওয়া, ভাঙচুর

লক্ষ্মীপুরের রামগঞ্জ উপজেলায় বেসরকারি টেলিভিশনের নির্বাচনী টক শো চলছিল। অনুষ্ঠানে উপস্থিত এক প্রার্থীকে দর্শকদের একজনের প্রশ্ন করা নিয়ে হঠাৎ বিপত্তি বাধে। মুহূর্তে সেখানে উপস্থিত তিনটি রাজনৈতিক দল বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের মধ্যে পাল্টাপাল্টি ধাওয়া, হাতাহাতি ও ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে।
পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা যায়, আজ বৃহস্পতিবার রামগঞ্জ সরকারি কলেজ মাঠে বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলের টক শো চলছিল। এ সময় একজন সাধারণ শিক্ষার্থী ইসলামী আন্দোলনের প্রার্থী জাকির হোসেন পাটওয়ারীকে প্রশ্ন করেন। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন ইসলামী আন্দোলনের সমর্থকেরা। এ নিয়ে বিএনপি, জামায়াত ও ইসলামী আন্দোলনের সমর্থকদের সঙ্গে হাতাহাতি, পাল্টাপাল্টি ধাওয়া ও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এতে উভয় পক্ষের পাঁচজন আহত হয়। পরে ঘটনাস্থলে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।
রামগঞ্জ উপজেলা জামায়াতে ইসলামের আমির নাজমুল হাসান ও ইসলামী আন্দোলনের প্রার্থী জাকির হোসেন পাটোয়ারী জানান, নিজেদের নেতা-কর্মীদের মধ্যে একটু ভুল–বোঝাবুঝি হয়েছে। সিনিয়র নেতাদের হস্তক্ষেপে নেতা-কর্মীরা শান্ত হন।
উপজেলা বিএনপির সভাপতি মোজাম্মেল হোসেন বলেন, কর্মীরা একটু উত্তেজিত হয়েছেন। কিছু চেয়ার ভাঙচুর করেছেন তাঁরা। পরে সবাই শান্ত হয়ে গেছেন
রামগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. ফিরোজ উদ্দিন চৌধুরী বলেন, ‘সামান্য হাতাহাতি ও পাল্টাপাল্টি ধাওয়া হয়েছে। বড় ধরনের সংঘর্ষ ঘটেনি। তবে কেউ এখনো থানায় কোনো অভিযোগ করেনি। অভিযোগ পেলে তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’