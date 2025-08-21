জাকসু নির্বাচনে ‘সমন্বিত শিক্ষার্থী জোট’ নামে প্যানেল ঘোষণা করেন শাখা ছাত্রশিবিরের সভাপতি মুহিবুর রহমান। বৃহস্পতিবার বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরোনো প্রশাসনিক ভবনের সামনে
জাকসু নির্বাচনে ‘সমন্বিত শিক্ষার্থী জোট’ নামে প্যানেল ঘোষণা করেন শাখা ছাত্রশিবিরের সভাপতি মুহিবুর রহমান। বৃহস্পতিবার বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরোনো প্রশাসনিক ভবনের সামনে
জাকসু নির্বাচনে ছাত্রশিবিরের প্যানেল ঘোষণা, লড়বে সমন্বিত শিক্ষার্থী জোটের ব্যানারে

প্রতিনিধিজাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (জাকসু) নির্বাচনে ‘সমন্বিত শিক্ষার্থী জোট’ ব্যানারে প্যানেল ঘোষণা করেছে ইসলামী ছাত্রশিবির। আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরোনো প্রশাসনিক ভবনের সামনে সংবাদ সম্মেলন করে প্যানেলের ঘোষণা দেন শাখা ছাত্রশিবিরের সভাপতি মুহিবুর রহমান।

ছাত্রশিবিরের নেতৃত্বে গঠিত এ প্যানেলে সহসভাপতি (ভিপি) পদে মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন শাখা ছাত্রশিবিরের সদস্য আরিফুল্লাহ আদিব এবং সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন শাখা ছাত্রশিবিরের অফিস সম্পাদক মাজহারুল ইসলাম।

সংবাদ সম্মেলনে শাখা ছাত্রশিবিরের সভাপতি মুহিবুর রহমান বলেন, ‘জুলাই গণ–অভ্যুত্থানে ভূমিকা পালন করেছেন ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের অধিকার আদায়ে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করেছেন, এমন শিক্ষার্থীদের নিয়ে প্যানেল ঘোষণা করা হয়েছে। আমাদের প্যানেলে জুলাই আন্দোলনে গুলিবিদ্ধ শিক্ষার্থী, ছয় নারী শিক্ষার্থী ও শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধকতার শিকার, এমন শিক্ষার্থীও রয়েছেন।’

ছাত্রশিবির–সমর্থিত প্যানেলে সহসাধারণ সম্পাদক (ছেলে) পদে শাখা ছাত্রশিবিরের সদস্য ফিরদৌস আল হাসান ও সহসাধারণ সম্পাদক (মেয়ে) পদে দর্শন বিভাগের শিক্ষার্থী আয়েশা সিদ্দিকা মেঘলা মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন। এ ছাড়া পরিবেশ ও প্রকৃতি সংরক্ষণ সম্পাদক পদে শাখা ছাত্রশিবিরের প্ল্যানিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট সম্পাদক শাফায়েত মীর, ক্রীড়া সম্পাদক পদে শাখা ছাত্রশিবিরের সদস্য শফিউজ্জামান শাহীন, সহক্রীড়া সম্পাদক (ছেলে) পদে শাখা ছাত্রশিবিরের সাহিত্য ও ক্রীড়া সম্পাদক মাহাদী হাসান, সহক্রীড়া সম্পাদক (মেয়ে) পদে লুবনা, আইটি ও গ্রন্থাগার সম্পাদক পদে শাখা ছাত্রশিবিরের ছাত্রকল্যাণ সম্পাদক রাশেদুল ইসলাম, সাংস্কৃতিক সম্পাদক পদে কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের শাহরিয়ার ও সহসাংস্কৃতিক সম্পাদক পদে শাখা ছাত্রশিবিরের মানবাধিকার সম্পাদক রায়হান উদ্দিন মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন।

এ ছাড়া নাট্য সম্পাদক পদে নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগের শিক্ষার্থী রুহুল ইসলাম, শিক্ষা ও গবেষণা সম্পাদক পদে ফার্মেসি বিভাগের শিক্ষার্থী আবু উবায়দা উসামা, সাহিত্য ও প্রকাশনা সম্পাদক পদে ইংরেজি বিভাগের শিক্ষার্থী জাহিদুল ইসলাম, সমাজসেবা ও মানবসেবা উন্নয়ন সম্পাদক পদে শাখা ছাত্রশিবিরের গবেষণা সম্পাদক হাফেজ আরিফুল ইসলাম, সহসমাজসেবা ও সহমানবসেবা উন্নয়নবিষয়ক সম্পাদক (ছেলে) পদে মাইক্রোবায়োলজি বিভাগের শিক্ষার্থী তৌহিদ হাসান, সহসমাজসেবা ও সহমানবসেবা উন্নয়নবিষয়ক সম্পাদক (মেয়ে) পদে ফার্মেসি বিভাগের শিক্ষার্থী নিগার সুলতানা মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন।

কার্যকরী সদস্য (মেয়ে) পদে মনোনয়ন দাখিল করেছেন ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগের শিক্ষার্থী ফাবলিহা জাহান, ইতিহাস বিভাগের প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী নাবিলা বিনতে হারুন ও আইন বিভাগের শিক্ষার্থী নুসরাত জাহান। কার্যকরী সদস্য (ছেলে) পদে মনোনয়ন দাখিল করেছেন গণিত বিভাগের শিক্ষার্থী হাফেজ তরিকুল ইসলাম, পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী আবু তালহা, রসায়ন বিভাগের শিক্ষার্থী ও শাখা ছাত্রশিবিরের এইচআরডি সম্পাদক রাকিবুল ইসলাম, বোটানি বিভাগের শিক্ষার্থী ও কোরআন অ্যান্ড কালচারাল স্টাডি ক্লাবের সভাপতি মুহিবুল্লাহ ও দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী মুহসিন ইসলাম।

২৫ পদে ২৭৩ জনের মনোনয়নপত্র দাখিল

জাকসু নির্বাচনে ২৫টি পদের বিপরীতে ২৯৯ শিক্ষার্থী মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছিলেন। আজ মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিনে মোট ২৭৩ প্রার্থী মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন। আজ বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট হলে জাকসু নির্বাচন কমিশনের কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলন করে নির্বাচন কমিশনের সদস্যসচিব ও প্রক্টর এ কে এম রাশিদুল আলম এ তথ্য জানান।

জাকসু নির্বাচনে মনোনয়নপত্র জমাদান শেষে সংবাদ সম্মেলনে নির্বাচন কমিশনের সদস্যরা। বৃহস্পতিবার বিকেলে সিনেট হলে নির্বাচন কমিশনের কার্যালয়ে

এ কে এম রাশিদুল আলম বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ২১টি আবাসিক হল সংসদ নির্বাচনে সর্বমোট ৫১৪ প্রার্থী মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেছিলেন। এর মধ্যে ৪৬৭ প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।

কোন হলে কতজন

আল–বেরুনী হল সংসদ নির্বাচনে ১৩টি পদের বিপরীতে ১৮ প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। এ ছাড়া আ ফ ম কামালউদ্দিন হলে ২২ জন, মীর মশাররফ হোসেন হলে ৩০, নওয়াব ফয়জুন্নেসা হলে ৬, শহীদ সালাম–বরকত হলে ২২, মওলানা ভাসানী হলে ২৭, জাহানারা ইমাম হলে ১৬, প্রীতিলতা হলে ১৩, বেগম খালেদা জিয়া হলে ১১, ১০ নম্বর ছাত্র হলে ৩০, শহীদ রফিক–জব্বার হলে ২১, সুফিয়া কামাল হলে ১০, ১৩ নম্বর ছাত্রী হলে ৬, ১৫ নম্বর ছাত্রী হলে ১৭, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হলে ২২, রোকেয়া হলে ১৭, ফজিলাতুন্নেছা হলে ১৫, বীর প্রতীক তারামন বিবি হলে ১৭, ২১ নম্বর ছাত্র হলে ৩৮, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম হলে ৬০ ও শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ হলে ৪৯ প্রার্থী মনোনয়ন জমা দিয়েছেন।

সংবাদ সম্মেলনে নির্বাচন কমিশনের সদস্য অধ্যাপক মাফরুহী সাত্তার বলেন, ‘আমরা তাৎক্ষণিকভাবে বিভিন্ন হল থেকে তথ্যগুলো পেয়েছি। পরবর্তী সময়ে এটি হালনাগাদের প্রয়োজন হলে আমরা সেটি করব।’

দীর্ঘ ৩৩ বছর পর আগামী ১১ সেপ্টেম্বর ২৫টি পদে জাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। একই দিনে ২১টি আবাসিক হলে হল সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। আজ মনোনয়নপত্র সংগ্রহ ও জমাদানের শেষ দিন ছিল।

