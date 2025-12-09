ঢাকায় খুন হওয়া মা-মেয়েকে নাটোরে জানাজা শেষে দাফন করা হয়েছে। মঙ্গলবার নবাব সিরাজ–উদ–দৌলা সরকারি কলেজ মাঠে
মোহাম্মদপুরে হত্যাকাণ্ডের শিকার মা-মেয়েকে নাটোরে দাফন

রাজধানীর মোহাম্মদপুরে একটি বাসায় হত্যাকাণ্ডের শিকার মা লায়লা আফরোজ ও তাঁর মেয়ে নাফিসা লাওয়াল বিনতে আজিজের জানাজা শেষে নাটোরে দাফন করা হয়েছে। মঙ্গলবার বেলা তিনটার দিকে নাটোর নবাব সিরাজ–উদ–দৌলা সরকারি কলেজ মাঠে জানাজা শেষে স্থানীয় একটি কবরস্থানে তাঁদের দাফন করা হয়।

স্বজনদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, গতকাল সোমবার সকালে মোহাম্মদপুরের একটি বাসায় খুন হন নাটোরের মেয়ে লায়লা আফরোজ ও তাঁর মেয়ে নাফিসা লাওয়াল বিনতে আজিজ। বাসার গৃহকর্মীর হাতে তাঁরা খুন হয়েছেন বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করছে পুলিশ। ঢাকায় মরদেহ দুটির ময়নাতদন্ত শেষে আজ সকালে নাটোরের বাসায় নিয়ে যাওয়া হয়।

ঢাকার মোহাম্মদপুরের বাসায় খুন হন লায়লা আফরোজ ও তাঁর স্কুলপড়ুয়া মেয়ে নাফিসা লাওয়াল বিনতে আজিজ

লায়লা আফরোজ (৪৮) গৃহিণী ছিলেন। তাঁর স্বামী আব্দুল আজিজ রাজধানীর উত্তরার একটি স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। তাঁদের মেয়ে নাফিসা লাওয়াল বিনতে আজিজ (১৫) মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুলের নবম শ্রেণির শিক্ষার্থী ছিল।

আজ দুপুরের আগে তাঁদের মরদেহ এলাকায় পৌঁছালে একনজর দেখতে ছুটে আসেন আত্মীয়স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশীরা। এ সময় কান্নায় ভেঙে পড়েন স্বজনেরা। পরে নবাব সিরাজ–উদ–দৌলা সরকারি কলেজ মাঠে তাঁদের মরদেহ নেওয়া হয়। জোহরের নামাজের পর সেখানে জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। জানাজার আগে সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে স্বজনেরা ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিকে দ্রুত সময়ের মধ্যে গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান। পরে বেলা তিনটার দিকে শহরের মাদ্রাসা মোড়ের গাড়িখানা কবরস্থানে তাঁদের দাফন করা হয়।

