নুরের পক্ষে ছাত্রদলনেতা, মামুন বললেন, ‘ইউ উইল গেট দ্য রেজাল্ট’

পটুয়াখালী-৩ (গলাচিপা-দশমিনা) আসনে জোটের প্রার্থী গণ অধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হকের (নুর) এক সমর্থককে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে বিএনপির বিদ্রোহী প্রার্থী হাসান মামুনের বিরুদ্ধে। এ বিষয়ে পাঁচ মিনিটের একটি অডিও রেকর্ড সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ছড়িয়েছে।
অভিযোগকারীর নাম আবু হুরায়রা। তিনি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলের সভাপতি ও ছাত্রদল কেন্দ্রীয় কমিটির সহসভাপতি। অন্যদিকে অভিযুক্ত হাসান মামুন বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির নির্বাহী সদস্য ছিলেন। দলীয় সিদ্ধান্ত অমান্য করে জোটের প্রার্থী নুরুল হকের বিরুদ্ধে নির্বাচন করায় তাঁকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়।
ছড়িয়ে পড়া অডিও ক্লিপে শোনা যায়, আবু হুরায়রাকে প্রশ্ন করছেন হাসান মামুন—তিনি কেন বিভিন্নজনকে ফোন করে দলের নির্দেশে নুরের পক্ষে কাজ করতে বলছেন এবং এ নির্দেশনা তিনি কার কাছ থেকে পেয়েছেন। জবাবে আবু হুরায়রা বলেন, দলের সিনিয়র নেতারাই নুরের পক্ষে কাজ করতে বলেছেন।
কথোপকথনের একপর্যায়ে আবু হুরায়রাকে হাসান মামুন বলেন, বিভিন্ন লোককে জোর করে নুরের পক্ষে কাজ করতে তিনি বাধ্য করছেন। এ নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে তিনি প্রশ্ন তোলেন—নুর তার কী হন এবং উল্লেখ করেন, নুরের বাড়ি চরবিশ্বাসে হলেও তাঁর নিজের বাড়ি দশমিনায়। এরপর তিনি অভিযোগ করেন, আবু হুরায়রা তাঁর বিপক্ষে অবস্থান নিয়ে তাঁর ক্ষতি করছেন।
এ সময় হাসান মামুন হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, তিনি স্পষ্ট করে বলে দিচ্ছেন—এর ফলাফল আবু হুরায়রাকে পেতে হবে। যা করছেন, হিসাব করে করতে বলেন। আবু হুরায়রা ও বাশার তাঁর ক্ষতি করছেন—এ কথাও রেকর্ডে রাখতে হবে এবং যথাসময়ে এর জবাবদিহি করা হবে। একপর্যায়ে হাসান মামুন বলেন, ‘এটা কিন্তু যথাসময়ে জমা হবে, ইউ উইল গেট দ্য রেজাল্ট।
এ ছাড়া ওই কথোপকথনের এক পর্যায়ে হাসান মামুন বলেন, ‘দেখো, আবু হুরায়রা। নির্বাচন ১২ তারিখে যাব, নুরও যাবে। তুমি আর বাশার থাকবা বাংলাদেশে—এইটা মনে রাইখো! যে পরিমাণ ক্ষতি তোমরা করছো...!’
এ বিষয়ে আবু হুরায়রা প্রথম আলোকে বলেন, ১৪ জানুয়ারি তাঁর মুঠোফোন নম্বরে কল করে হাসান মামুন এসব কথা বলেন; কিন্তু তিনি সংগত কারণে প্রকাশ করেননি। কয়েক দিন ধরে যখন নুরের কর্মী-সমর্থকের ওপর ক্রমাগত হামলা চালানো হয়। তখন তিনি ভেবেছেন, এটা সবাইকে জানানো উচিত। এ বিষয়ে তিনি সংশ্লিষ্ট দপ্তরে লিখিত অভিযোগ দেবেন।
অভিযোগের বিষয়ে হাসান মামুনের মুঠোফোনে কল দেওয়া হলেও তাঁকে পাওয়া যায়নি। তবে তাঁর নির্বাচনী সমন্বয়ক শাহাদাত হোসাইন বলেন, ‘আবু হুরায়রা এলাকায় এসে নুরের পক্ষ নিয়ে বিভিন্ন মানুষকে চাপ দিচ্ছেন। তাঁর আচরণে নির্বাচনী এলাকার লোকজন ক্ষুব্ধ হয়ে হাসান মামুন ভাইয়ের কাছে অভিযোগ করেছেন। পরে হাসান মামুন ভাই আবু হুরায়রাকে বিষয়টি জিজ্ঞেস করেছেন, এর বাইরে আর কিছুই নয়।’