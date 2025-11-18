চালক গিয়েছিলেন ভাত খেতে, ফিরে দেখেন পিকআপ ভ্যানে আগুন

ময়মনসিংহের গফরগাঁওয়ে দাঁড়িয়ে থাকা একটি পিকআপ ভ্যান আগুন দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। গতকাল সোমবার দিবাগত রাত তিনটার দিকে গফরগাঁও উপজেলার মশাখালী-মুখী সড়কের আকিয়াপুর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। তবে কারা এবং কী কারণে আগুন দিয়েছে, তাৎক্ষণিকভাবে তা বলতে পারছে না কেউ।
পুলিশ ও স্থানীয় কয়েকজন বাসিন্দা জানান, উপজেলার মশাখালী ইউনিয়নের আকিয়াপুর গ্রামের এহসান হাবিব একটি পিকআপ ভ্যান চালাতেন। এটির মালিক মুইদ সিদ্দিক ভালুকা উপজেলার বিরুনিয়া ইউনিয়নের চান্দুরাটি গ্রামের বাসিন্দা। ২২ লাখ টাকায় প্রায় ১৫ মাস আগে পিকআপ ভ্যানটি কিনেছিলেন তিনি। গতকাল রাত তিনটার দিকে মশাখালী-মুখী সড়কের আকিয়াপুর এলাকায় পিকআপ ভ্যানটি রেখে বাড়িতে খেতে যান চালক এহসান হাবিব। এরপর তিনি ফিরে দেখেন পিকআপ ভ্যানটিতে আগুন জ্বলছে।
মুইদ সিদ্দিক বলেন, পিকআপ ভ্যানটি নিয়ে চালকের মাছের খাদ্য আনতে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বাড়ির সামনে গাড়ি রেখে তিনি বাড়িতে খেতে যান। তাঁর যাওয়ার ১০ মিনিটের মধ্যেই পিকআপটিতে আগুন ধরে যায়। এ সময় আশপাশের লোকজন বের হয়ে দেখেন, তিনটি মোটরসাইকেলে পাঁচ থেকে ছয়জনের একটি দুর্বৃত্ত দল ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যাচ্ছে। তাদের সবার মুখে মাস্ক পরা ছিল। স্থানীয় লোকজন চেষ্টা করে আগুন নেভান।
পাগলা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ ফেরদৌস আলম বলেন, ‘ঘটনাস্থলে আমরা পুলিশ পাঠিয়েছে। কীভাবে কী হলো, আমরা তদন্ত করছি। তদন্ত শেষে বিস্তারিত বলা যাবে।’