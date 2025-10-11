খুলনার পাইকগাছায় ছাত্র–যুব সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন জামায়াতে ইসলামীর নেতা মিয়া গোলাম পরওয়ার। আজ শনিবার সকালে পাইকগাছা সরকারি কলেজ মাঠে
খুলনার পাইকগাছায় ছাত্র–যুব সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন জামায়াতে ইসলামীর নেতা মিয়া গোলাম পরওয়ার। আজ শনিবার সকালে পাইকগাছা সরকারি কলেজ মাঠে
জেলা

দাঁড়িপাল্লার জয় হলে কোরআনের আইন বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশে নীরব বিপ্লব হবে: পরওয়ার

প্রতিনিধিকয়রা, খুলনা

জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেন, মানুষের বানানো আইন ব্যর্থ হওয়ায় আল্লাহর আইন সংসদে প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন আছে। আগামী নির্বাচনে দাঁড়িপাল্লার জয় হলে (পবিত্র) কোরআনের আইন বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশে এক নীরব বিপ্লব হবে।

আজ শনিবার সকালে খুলনার পাইকগাছা সরকারি কলেজ মাঠে আয়োজিত ছাত্র–যুব সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে গোলাম পরওয়ার এ কথা বলেন।

পাইকগাছা উপজেলা জামায়াতের আমির মাওলানা সাইদুর রহমানের সভাপতিত্বে সমাবেশে বিশেষ অতিথি ছিলেন দলের কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের সদস্য ও খুলনা–৬ (কয়রা–পাইকগাছা) আসনে দলের প্রার্থী মাওলানা আবুল কালাম আজাদ।

মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেন, অন্তর্বর্তী সরকারের অধীনে মানুষ এবার নিরপেক্ষভাবে ভোট দিতে পারবে বলে তিনি আশাবাদী। তবে নির্বাচন যত ঘনিয়ে আসছে, প্রশাসন ও সরকারের কিছু উপদেষ্টার মধ্যে অস্থিরতা লক্ষ করা যাচ্ছে। কেউ কেউ গোপনে একটি দলের সঙ্গে যোগসাজশ করে তাদের ক্ষমতায় আনতে কাজ করছেন। তবুও জনগণ সজাগ। এবার ৩০০ আসনের সংসদে আল্লাহভীরু, সৎ ও সত্যবাদী নেতাদের নির্বাচন করতে হবে। জামায়াতের লক্ষ্য একটি মানবিক ও ইনসাফভিত্তিক বাংলাদেশ গড়া; যেখানে সবাই শান্তি, ন্যায় ও মর্যাদার সঙ্গে জীবন যাপন করবেন।

ভোটারদের উদ্দেশে জামায়াতের এই নেতা বলেন, ‘ভোটের সময় ব্যালট পেপারে দাঁড়িপাল্লা প্রতীক দেখে বিসমিল্লাহ বলে ভোট দেবেন। আমরা ক্ষমতায় এলে সামাজিক সুবিচার নিশ্চিত করব। কেউ মতভিন্নতার কারণে নির্যাতিত হবে না। ব্যবসা–বাণিজ্য ও শিল্পের উন্নতির মাধ্যমে অর্থনীতি চাঙা হবে। শিক্ষাব্যবস্থায় সংস্কার, দুর্নীতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা ও বৈষম্যমুক্ত সমাজ গঠন—এগুলো আমাদের প্রধান অগ্রাধিকার।’ স্বাধীনতার ৫৪ বছর পর সত্যিকারের সুশাসন প্রতিষ্ঠার সুযোগ এসেছে বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে মাওলানা আবুল কালাম আজাদ বলেন, ‘আমি ঘরে ঘরে, বাজারে, অফিস–আদালতে মানুষের সঙ্গে কথা বলে দেখেছি, তাদের ভালোবাসা জামায়াতে ইসলামীর প্রতি কত গভীর।’

সমাবেশে অন্যদের মধ্যে ইসলামী ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সেক্রেটারি জেনারেল নূরুল ইসলাম (সাদ্দাম), খুলনা জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি মুন্সি মিজানুর রহমান, সহকারী সেক্রেটারি মিয়া গোলাম কুদ্দুস, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের পাইকগাছা উপজেলার সভাপতি মুফতি আহমাদ আলী, খুলনা জেলা ছাত্রশিবিরের সভাপতি আবুজার গিফফারী প্রমুখ বক্তব্য দেন।

আরও পড়ুন