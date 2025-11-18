টাঙ্গাইল-৩ আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী পরিবর্তনের দাবিতে মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়েছে। আজ মঙ্গলবার দুপুর ১২টার দিকে টাঙ্গাইল-ময়মনসিংহ আঞ্চলিক মহাসড়কে
টাঙ্গাইল-৩ আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী পরিবর্তনের দাবিতে মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়েছে। আজ মঙ্গলবার দুপুর ১২টার দিকে টাঙ্গাইল-ময়মনসিংহ আঞ্চলিক মহাসড়কে
জেলা

টাঙ্গাইল-৩ আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী পরিবর্তনের দাবিতে মানববন্ধন

নিজস্ব প্রতিবেদক টাঙ্গাইল

আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে টাঙ্গাইল-৩ (ঘাটাইল) আসনে বিএনপি মনোনীত প্রর্থী ওবায়দুল হকের মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবিতে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছেন বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ও সাবেক প্রতিমন্ত্রী লুৎফর রহমান খানের অনুসারী নেতা–কর্মীরা।

আজ মঙ্গলবার টাঙ্গাইল-ময়মনসিংহ আঞ্চলিক মহাসড়কে ঘাটাইল উপজেলার হামিদপুর বাসস্ট্যান্ড থেকে দেউলাবাড়ি বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত এলাকায় দেড় ঘণ্টাব্যাপী মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করা হয়। বেলা ১১টা থেকে দুপুর সাড়ে ১২টা পর্যন্ত ঘাটাইল উপজেলার হামিদপুর, কদমতলী, মোগলপাড়া, কালিদাসপাড়া, হরিপুর, গুণগ্রাম, ঘাটাইল, বানিয়াপাড়া, পোড়াবাড়ি, পাকুটিয়া ও দেউলাবাড়ি বাসস্ট্যান্ড এলাকায় মানববন্ধন চলাকালে নেতা–কর্মীরা ‘বয়কট বয়কট, বহিরাগত বয়কট’, ‘বহিরাগতের ঠিকানা, ঘাটাইলে হবে না’ ইত্যাদি স্লোগান দেন।

এ সময় স্থানীয় নেতারা ট্রাকে ভ্রাম্যমাণ মঞ্চে দাঁড়িয়ে বিভিন্ন স্থানে বক্তব্য দেন। বক্তারা অভিযোগ করেন, কেন্দ্রীয় বিএনপি তৃণমূলের মতামতকে বিবেচনায় না নিয়ে দলের নির্বাহী কমিটির সদস্য ওবায়দুল হককে দলীয় মনোনয়ন দিয়েছে। অথচ তিনি বাসাইলের বাসিন্দা। ঘাটাইল উপজেলার তৃণমূল বিএনপি নেতা–কর্মীরা তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। তাঁরা ওই মনোনয়ন বাতিল করে লুৎফর রহমান খানকে মনোনয়ন দেওয়ার দাবি জানান।

ঘাটাইল পৌর বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ফারুক হোসেন বলেন, ‘ওবায়দুল হকের সঙ্গে ঘাটাইলের নেতা–কর্মীদের কোনো সম্পর্ক নেই। তিনি ঘাটাইলের সন্তান নন, বহিরাগত। আমরা চাই, লুৎফর রহমান খান বা ঘাটাইলের স্থানীয় কাউকে মনোনয়ন দেওয়া হোক।’

মানববন্ধনে বক্তব্য দেন উপজেলা বিএনপির সাবেক ভারপ্রাপ্ত সভাপতি তোফাজ্জল হক, উপজেলা বিএনপির সাবেক যুববিষয়ক সম্পাদক কামরুজ্জামান ভূঞা, পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি মঞ্জুরুল হক, সাবেক সাধারণ সম্পাদক ফারুক হোসেন, উপজেলা যুবদলের সাবেক সভাপতি রফিকুল ইসলাম, সাবেক আহ্বায়ক খুররম মাসুদ, সাবেক সদস্যসচিব মোস্তাক আহমেদ, পৌর যুবদলের সাবেক আহ্বায়ক শহিদুল ইসলাম ভূঞা, উপজেলা ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি হাসানুজ্জামান প্রমুখ।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে ওবায়দুল হক বলেন, ‘ঘাটাইলের সকল স্তরের নেতা–কর্মী ও সাধারণ মানুষের সমর্থন আমার প্রতি রয়েছে। কিছু মানুষ সিন্ডিকেট করে বিশৃঙ্খলা করার জন্য এসব করছেন।’

