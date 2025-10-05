চারতলার জানালার কার্নিশে আটকে থাকা শিশুকে উদ্ধার করেন ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা। আজ রোববার সকালে চাঁদপুরের হাজীগঞ্জ পৌরসভার টোরাগড় এলাকায়
চাঁদপুরে চারতলার কার্নিশে আটকে থাকা ছাত্রকে উদ্ধার করল ফায়ার সার্ভিস

চাঁদপুরের হাজীগঞ্জে চারতলা ভবনের জানালার কার্নিশে আটকে থাকা ১০ বছর বয়সী এক মাদ্রাসাছাত্রকে উদ্ধার করেছেন ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা। আজ রোববার সকালে হাজীগঞ্জ পৌরসভার টোরাগড় এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শী এনায়েতুল্লাহ নামে এক ব্যক্তি বলেন, সকাল সাড়ে নয়টার দিকে আল ইহসান মাদ্রাসার চারতলার জানালার কার্নিশে এসির আউটারের পাশে শিশুটিকে আটকে থাকতে দেখে এলাকাবাসী চিৎকার শুরু করেন। পরে খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা এসে দড়ি ব্যবহার করে শিশুটিকে উদ্ধার করেন।

শিক্ষার্থীরা বলেন, মাদ্রাসাটিতে শতাধিক শিক্ষার্থী আছে। সবাই ঘুমিয়ে পড়ায় ওই শিশু সেখানে কীভাবে গিয়েছিল, তা কেউ বলতে পারেনি। ধারণা করা হচ্ছে, সে পালাতে গিয়ে জানালার কার্নিশে আটকে পড়ে। শিক্ষকেরা ব্যর্থ হলে ফায়ার সার্ভিসকে খবর দেওয়া হয়। পরে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা ছাদ থেকে দড়ি ফেলে তাকে উদ্ধার করেন।

শিশুটির মা বলেন, তাঁদের বাড়ি কচুয়া উপজেলায়। দুদিন আগে তিনি ছেলেকে হেফজ বিভাগে ভর্তি করেন। আজ সকালে এমন খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যান তিনি। ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা তাঁর সন্তানকে সুস্থ অবস্থায় উদ্ধার করায় তিনি কৃতজ্ঞতা জানান।

হাজীগঞ্জ ফায়ার সার্ভিসের জ্যেষ্ঠ স্টেশন কর্মকর্তা মো. বাহার উদ্দিন বলেন, খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের একটি ইউনিট ঘটনাস্থলে গিয়ে ওই শিক্ষার্থীকে সুস্থভাবে উদ্ধার করতে সক্ষম হয়। পরে তাকে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

তবে এ বিষয়ে মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষের কেউ কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি।

হাজীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ মহিউদ্দিন ফারুক বলেন, ওই শিক্ষার্থী পাঁচতলার ছাদ দিয়ে দড়ি বেয়ে পালাতে চেষ্টা করে আটকে যায়। পরে ফায়ার সার্ভিস তাকে উদ্ধার করে।

