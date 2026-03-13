রেললাইনে আটকে যায় ছাগলের দড়ি, বাঁচাতে গিয়ে মালিকের মৃত্যু

নড়াইলের লোহাগড়া উপজেলায় ছাগল বাঁচাতে গিয়ে ট্রেনের নিচে কাটা পড়ে এটির মালিকের মৃত্যু হয়েছে। আজ শুক্রবার সকাল সাড়ে সাতটার দিকে উপজেলার সারুলিয়া এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত ব্যক্তির নাম আমিনুর রহমান ওরফে চান মিয়া (৫৫)। তিনি উপজেলার সারুলিয়া গ্রামের তামজেল হোসেনের ছেলে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আজ সকালে বাড়ির পাশের রেললাইনের কাছে ছাগল বেঁধে কাজ করছিলেন চান মিয়া। একপর্যায়ে ছাগলটি রেললাইনের ওপর উঠে যায়। কিছুক্ষণ পর ওই লাইন দিয়ে খুলনা থেকে ছেড়ে আসা ঢাকাগামী জাহানাবাদ এক্সপ্রেস ট্রেনটি আসে। ট্রেনের শব্দ শুনে ছাগলটিকে রেললাইন থেকে নামাতে যান চান মিয়া।
একপর্যায়ে ছাগলের দড়ি রেললাইনের পাতের সঙ্গে আটকে যায়। সেটি ছাড়ানোর চেষ্টা করতে গিয়ে ট্রেনের নিচে পড়ে ঘটনাস্থলে নিহত হন চান মিয়া। এ সময় ছাগলটিও মারা যায়।
স্থানীয় এক যুবক জানান, ছাগলের দড়ি রেলের পাতের সঙ্গে আটকে যাওয়ায় সেটি ছাড়াতে গিয়ে দুর্ঘটনাটি ঘটে। ট্রেনের ধাক্কায় চান মিয়ার দেহ ছিটকে পড়ে।
খবর পেয়ে লোহাগড়া থানা-পুলিশ ঘটনাস্থল ও নিহত ব্যক্তির বাড়ি পরিদর্শন করেছে। থানার উপপরিদর্শক জাকির হোসেন বলেন, ঘটনাস্থল রেলওয়ের আওতাভুক্ত হওয়ায় এ বিষয়ে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেবে রেলওয়ে পুলিশ।