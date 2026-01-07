চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘এ’ ইউনিটে ফেল ৩৭ হাজার, পাসের হার ৫২ শতাংশ

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষ স্নাতক শ্রেণিতে ‘এ’ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। এই ইউনিটে পাস করেছেন ৪১ হাজার ৬০৯ জন। ফেল করেছেন ৩৭ হাজার ৮০১ জন। মেধাতালিকায় প্রথম হওয়া শিক্ষার্থী ১০০ নম্বরের মধ্যে পেয়েছেন ৯০ দশমিক ৬৫।
আজ বুধবার বিকেলে এই ফল প্রকাশ করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট অথবা অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে শিক্ষার্থীরা ফলাফল দেখতে পারবেন। ফলাফলের এ তথ্য প্রথম আলোকে নিশ্চিত করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-উপাচার্য (একাডেমিক) অধ্যাপক মোহাম্মদ শামীম উদ্দিন খান।
বিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, প্রকৌশল ও মেরিন সায়েন্সেস অ্যান্ড ফিশারিজ অনুষদ নিয়ে গঠিত হয়েছে ‘এ’ ইউনিট। গত শুক্রবার এই ইউনিটের পরীক্ষা হয়। এবার ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী—এই তিন বিভাগে পরীক্ষা হচ্ছে। এই তিন বিভাগে মোট পরীক্ষা দিয়েছিলেন ৭৯ হাজার ৪১০ জন। সে হিসাবে পাসের হার ৫২ দশমিক ৩৯৮ শতাংশ। এই ইউনিটের আসন রয়েছে ১ হাজার ৯৩টি।
গত বছর ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষের ভর্তি পরীক্ষায় ‘এ’ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষার পাসের হার ছিল ৫৩ দশমিক ৬৫ শতাংশ। এর আগের বছর ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষে পাসের হার ছিল ৪৫ দশমিক ২২ শতাংশ। সেই হিসাবে এবার ভর্তি পরীক্ষায় গত বছরের তুলনায় ৭ দশমিক ১৭৮ শতাংশ পাসের হার বেড়েছে। আর এর আগের বছরের তুলনায় ১ দশমিক ২৫ শতাংশ পাসের হার কমেছে। যদিও এ বছর আবেদনের ন্যূনতম যোগ্যতা কমানো হয়েছিল। একই সঙ্গে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় প্রাপ্ত জিপিএ ফলাফল বাদ দেওয়া হয়েছে।
গত বছরের মতো এ বছরও চারটি ইউনিট ও তিনটি উপ–ইউনিটে পরীক্ষা হচ্ছে। সব মিলিয়ে এ বছর পরীক্ষায় ২ লাখ ৩৩ হাজার ৩২৬ শিক্ষার্থীর পরীক্ষায় বসার কথা ছিল। আজ নাট্যকলা, সংগীত ও চারুকলা বিভাগে ভর্তি-ইচ্ছুক শিক্ষার্থীদের জন্য বি-১ উপ-ইউনিটের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আগামী শুক্রবার সি ইউনিট ও শনিবার বি ইউনিটের পরীক্ষা হবে। অন্যদিকে আগামীকাল বি-২ উপ-ইউনিটের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।