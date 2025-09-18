সড়ক দুর্ঘটনা
জেলা

ছুটিতে বাড়ি ফেরার পথে গাড়িচাপায় সেনাসদস্য নিহত

প্রতিনিধিশেরপুর, বগুড়া

কর্মস্থল থেকে ছুটি নিয়ে বাড়ি ফেরার পথে বগুড়ার শেরপুরে গাড়িচাপায় এক সেনাসদস্য নিহত হয়েছেন। গতকাল রাত সাড়ে ১২টার দিকে উপজেলার ঢাকা-বগুড়া মহাসড়কের ছোনকা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত ব্যক্তির নাম রিফাত খন্দকার (২২)। তিনি শেরপুর উপজেলার ভবানীপুর ইউনিয়নের জামালপুর গ্রামের রুস্তম আলীর ছেলে ও সাভার ক্যান্টনমেন্টে সিপাহি পদে ছিলেন। শেরপুর হাইওয়ে থানার পরিদর্শক আজিজুল ইসলাম তাঁর পরিচয় নিশ্চিত করেছেন।

পরিবার ও প্রত্যক্ষদর্শীদের সূত্রে জানা যায়, তিন দিনের ছুটি নিয়ে গতকাল রাতে বাড়ির উদ্দেশে রওনা হন রিফাত। পথে ছোনকা এলাকার একটি হাইওয়ে রেস্তোরাঁর পাশে নামেন তিনি। এরপর ঢাকা থেকে বগুড়াগামী লেন পার হয়ে বগুড়া থেকে ঢাকাগামী লেনে ওঠার চেষ্টা করেন। ওই সময় একটি গাড়ি তাঁকে চাপা দেয়। তিনি ঘটনাস্থলেই নিহত হন। পরে শেরপুর হাইওয়ে থানা-পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করে।

প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাত দিয়ে শেরপুর হাইওয়ে পুলিশ জানায়, ঢাকা-বগুড়া মহাসড়কের ঢাকাগামী লেনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। তাঁর শরীরের ওপর দিয়ে চলে যায় গাড়িটি। এতে ঘটনাস্থলেই তিনি মারা যান।

ময়নাতদন্তের জন্য লাশ আজ বৃহস্পতিবার সকাল ১০টার দিকে বগুড়ার শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ মর্গে পাঠানো হয়েছে বলে জানান শেরপুর হাইওয়ে থানার পরিদর্শক আজিজুল ইসলাম। তিনি বলেন, এ বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন। অজ্ঞাতপরিচয় গাড়িটির খোঁজ চলছে।

