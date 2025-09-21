ঝালকাঠিতে আইনজীবীর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার, পাশে পড়েছিল চিরকুট

ঝালকাঠিতে ভাড়া বাসা থেকে এক আইনজীবীর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। গতকাল শনিবার রাত ১০টার দিকে শহরের চাঁদকাঠি এলাকা থেকে লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। লাশের পাশে একটি চিরকুট পাওয়া গেছে, যাতে আত্মহত্যার কথা লেখা আছে।
মৃত শামিম হোসেন (৩৬) ঝালকাঠির আইনজীবী সমিতির সদস্য ছিলেন। তিনি শহরের চাঁদকাঠি এলাকায় ভাড়া বাসায় থাকতেন। তিনি নলছিটি উপজেলার দপদপিয়া ইউনিয়নের দক্ষিণ দুধালিয়া এলাকার মোজাম্মেল হক মোল্লার ছেলে।
ঝালকাঠি সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনিরুজ্জামান বলেন, একজন আইনজীবীর মৃত্যুর খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। সেখানে একটি চিরকুট পাওয়া গেছে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, এটি আত্মহত্যা। তবে সবকিছু তদন্ত করে বিস্তারিত জানা যাবে।
ওই চিরকুটে লেখা আছে, ‘আমার শরীরে যে রোগ বাসা বেঁধেছে, তাতে আমার মৃত্যু অনিবার্য। শরীরের কষ্ট, মানসিক চাপ আমি আর নিতে পারছি না। তাই সবকিছু ভেবেচিন্তে আত্মহত্যার পথ বেছে নিলাম। আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়। আমি আমার ভুলগুলো বুঝতে পেরেছি এবং অনুতপ্ত। আমাকে ভুল বুঝবেন না, পারলে ক্ষমা করে দিবেন।’
এদিকে শামিম হোসেনের মৃত্যুতে আজ রোববার জেলা আইনজীবী সমিতি আদালতের সব কার্যক্রম থেকে বিরত থাকার জন্য সদস্যদের নোটিশ দিয়েছে। তবে বিচারপ্রার্থীদের নিয়মিত হাজিরা কার্যক্রম চলবে বলে আইনজীবী সমিতির নেতারা জানিয়েছেন।
জেলা আইনজীবী সমিতির সাধারণ সম্পাদক নাসিমুল হাসান বলেন, ‘একজন আইনজীবীর অনাকাঙ্ক্ষিত মৃত্যুতে আমরা শোক প্রকাশ করছি। তাঁর সম্মানে এক দিনের জন্য আদালতের সব কার্যক্রম থেকে বিরত থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।’