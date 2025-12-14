টাঙ্গাইলের সখীপুর পৌর বিএনপির সভাপতি নাসির উদ্দিন (বাঁয়ে) ও টাঙ্গাইল-৮ (সখীপুর-বাসাইল) আসনের বিএনপি মনোনীত প্রার্থী আহমেদ আযম খান
টাঙ্গাইলের সখীপুর পৌর বিএনপির সভাপতি নাসির উদ্দিন (বাঁয়ে) ও টাঙ্গাইল-৮ (সখীপুর-বাসাইল) আসনের বিএনপি মনোনীত প্রার্থী আহমেদ আযম খান
টাঙ্গাইল-৮ : বিএনপি নেতা বহিষ্কার হওয়ার পর দলীয় প্রার্থীকেও বহিষ্কারের দাবি

প্রতিনিধিসখীপুর, টাঙ্গাইল

দল থেকে বহিষ্কার হওয়ার পর ফেসবুক লাইভে এসে টাঙ্গাইল-৮ (সখীপুর-বাসাইল) আসনের বিএনপি মনোনীত প্রার্থীকেও বহিষ্কারের দাবি জানিয়েছেন সখীপুর পৌর বিএনপির সভাপতি নাসির উদ্দিন।

গতকাল শনিবার রাত পৌনে ১১টার দিকে ফেসবুক লাইভে এসে প্রায় এক ঘণ্টা ২৫ মিনিট কথা বলেন নাসির উদ্দিন। তিনি বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের কাছে টাঙ্গাইল-৮ আসনের বিএনপির প্রার্থী আহমেদ আযম খানকে বহিষ্কারের দাবি জানান।

এ সময় নাসির উদ্দিন বলেন, দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে তাঁকে বহিষ্কার করা হলেও তিনি কোনো চাঁদাবাজি বা জমি দখলের সঙ্গে জড়িত নন। বরং আহমেদ আযম খান সখীপুরের ঘেঁচুয়া মৌজায় তিন একর জমি দখল করেছেন। এ ছাড়া আযম খান সখীপুরে আওয়ামী লীগকে পুনর্বাসন করেছেন। এ বিষয়ে তাঁর কাছে প্রমাণ আছে বলেও দাবি করেন তিনি। লাইভে একাধিকবার তিনি আহমেদ আযম খানকে ‘জমি দখলবাজ’ বলে মন্তব্য করেন।

এ ছাড়া টাঙ্গাইল জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ফরহাদ ইকবালকেও দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে বহিষ্কারের দাবি জানান নাসির উদ্দিন। তাঁর দাবি, টাঙ্গাইল-৫ (সদর) আসনে বিএনপি থেকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে কেন্দ্রীয় কমিটির প্রচার সম্পাদক সুলতান সালাউদ্দিনকে (টুকু)। ফরহাদ ইকবাল ওই মনোনয়ন বাতিল চেয়ে কাফনের কাপড় পরে মিছিল ও সমাবেশ করেছেন। ফলে তিনিও দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গ করেছেন। এ কারণে ফরহাদ ইকবালেরও বহিষ্কার দাবি করেন তিনি।

দলীয় সূত্রে জানা গেছে, সাড়ে পাঁচ মাস আগে সখীপুর পৌর বিএনপির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের পদ স্থগিত করে জেলা বিএনপি। সর্বশেষ গতকাল শনিবার নাসির উদ্দিনকে দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে বিএনপি থেকে বহিষ্কার করা হয়। গতকাল দুপুরে বহিষ্কারের চিঠি পাওয়ার পরই তিনি রাতে ফেসবুক লাইভে আসেন। নাসির উদ্দিন সখীপুর পৌরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের সাবেক কাউন্সিলর।

বিএনপি মনোনীত প্রার্থী আহমেদ আযম খান তাঁর বিরুদ্ধে আনা সব অভিযোগ অস্বীকার করে আজ সকালে প্রথম আলোকে বলেন, ‘সাড়ে পাঁচ মাস আগে সখীপুর পৌর বিএনপির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের পদ স্থগিত করেছিল জেলা বিএনপি। এরপর পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মীর আবুল হাশেম দলের সঙ্গে থেকেই কাজ করেছেন। তাঁকে কিন্তু দল বহিষ্কার করেনি। অথচ সভাপতি নাসির উদ্দিন গত সাড়ে পাঁচ মাসে দলের বিরুদ্ধে কাজ করেছেন। জেলা কমিটি অভিযোগের সত্যতা পেয়ে নাসিরকে দল থেকে বহিষ্কার করেছে। এখন তিনি কী বললেন, আর না বললেন, এটা আমাদের যায় আসে না।’

আহমেদ আযম খান আরও বলেন, এ আসনে যখন ধানের শীষের বিজয় নিশ্চিত, তখন একটি মহল বিএনপির বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। এরপরও সখীপুরে বিএনপি ঐক্যবদ্ধ আছে, থাকবে। আগামী নির্বাচনে ধানের শীষের বিজয় কেউ ঠেকাতে পারবে না।

