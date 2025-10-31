গাজীপুরে যুবককে কুপিয়ে হত্যা

গাজীপুর নগরের শিমুলতলী চতর এলাকায় এক যুবককে কুপিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে এ ঘটনা ঘটে।
নিহত মফিজুল ইসলাম (২৬) দিনাজপুরের বীরগঞ্জ উপজেলার শাহাডুবি এলাকার বাসিন্দা।
পুলিশ ও এলাকাবাসী জানান, শিমুলতলী এলাকায় ভাড়া বাসায় থাকতেন মফিজুল। তিনি দিনমজুরের কাজ করতেন। গতকাল রাত সাড়ে ১০টার দিকে চতর এলাকায় এটিআই গেটের পাশে রাস্তার ধারে দুর্বৃত্তরা তাঁকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে গুরুতর জখম করে। এতে ঘটনাস্থলে তাঁর মৃত্যু হয়। স্থানীয় লোকজন রাস্তার ধারে রক্তাক্ত লাশ পড়ে থাকতে দেখে পুলিশে খবর দেন। দিবাগত রাত ১২টার দিকে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে নিহত ব্যক্তির লাশ উদ্ধার করে। পরে ময়নাতদন্তের জন্য লাশ গাজীপুর শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়।
তবে কী কারণে তাঁকে হত্যা করা হয়েছে, তা এখনো জানাতে পারেনি পুলিশ। ধারণা করা হচ্ছে, পূর্বশত্রুতার জেরে হত্যাকাণ্ডের এ ঘটনা ঘটে থাকতে পারে।
গাজীপুর সদর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) কায়সার হাসান ফারুক বলেন, ময়নাতদন্তের জন্য তাঁর লাশ মর্গে পাঠানো হয়েছে। নিহত ব্যক্তির শরীরের বিভিন্ন স্থানে গুরুতর জখমের চিহ্ন রয়েছে। এ বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।