পথচারী নারীকে চাপা দিয়ে বাসটি পড়ল পুকুরে, নিহত ১, আহত ১০

মাদারীপুর সদর উপজেলায় বাসচাপায় এক পথচারী নারী নিহত হয়েছেন। এ সময় বাসটি সড়কের পাশের পুকুরে পড়লে বাসের অন্তত ১০ যাত্রী আহত হন। আজ রোববার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে মাদারীপুর-শরীয়তপুর-চাঁদপুর আঞ্চলিক মহাসড়কের সদর উপজেলার ঘটমাঝি ইউনিয়নের উকিলবাড়ি এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত ওই পথচারী নারীর নাম ফাতেমা বেগম (৫৫)। তিনি সদর উপজেলার মস্তফাপুর ইউনিয়নের চতুরপারা মোল্লাকান্দি এলাকার জব্বার মোল্লার স্ত্রী।
পুলিশ ও স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, মাদারীপুর পুরাতন বাসস্ট্যান্ড থেকে রাজৈর উপজেলার টেকেরহাট যাচ্ছিল যাত্রী পরিবহনের একটি লোকাল বাস। পথে সদর উপজেলার ঘটমাঝি ইউনিয়নের উকিলবাড়ি এলাকায় বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পথচারী ফাতেমা বেগমকে চাপা দেয়। এ সময় বাসটি উল্টে পাশের একটি পুকুরে গিয়ে পড়ে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা আসেন। আহত ফাতেমাকে উদ্ধার করে মাদারীপুর ২৫০ শয্যা হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। বাসটি পুকুরে পড়ায় অন্তত ১০ যাত্রী আহত হন। তাঁদের মাদারীপুরের বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।
মাদারীপুর ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন পরিদর্শক শেখ আহাদুজ্জামান বলেন, ‘দুর্ঘটনার খবর পেয়ে দুটি ইউনিট নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছাই। পুকুরে পড়ে যাওয়া বাস থেকে আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়, এর মধ্যে এক নারী মারা গেছেন। ওই নারী বাসের যাত্রী ছিলেন না। তিনি পথচারী ছিলেন। দুর্ঘটনার শিকার বাসটি র্যাকারের সাহায্যে উদ্ধার করতে কাজ শুরু হয়েছে। বাসের কয়েকজন যাত্রী আহত হয়েছেন। ধারণা করা হচ্ছে, বাসটি ওই পথচারী নারীকে চাপা দিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে গড়িয়ে পড়ে যায়।’
মাদারীপুর সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আদিল হোসেন বলেন, ‘দুর্ঘটনাস্থলে কোনো যাত্রীর মরদেহ আমরা পাইনি। হাসপাতালে দুর্ঘটনার শিকার এক নারীকে আনা হলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত্যু ঘোষণা করেন। আহত যাত্রীরা সরকারি হাসপাতালসহ বিভিন্ন ক্লিনিকে চিকিৎসা নিয়েছেন। কোনো যাত্রী গুরুতর আহত হননি। লোকাল বাসটির চালক ঘটনার পর থেকে পলাতক। তাঁকে ধরতে হাইওয়ে পুলিশ অভিযান শুরু করেছে।’