‘এত দায়িত্ব কেন, আমি শান্তি চাই, জাস্ট রিল্যাক্স’

চট্টগ্রাম নগরের জিইসি এলাকার একটি পারলারের ওয়াশরুম থেকে প্রিয়াঙ্কা বিশ্বাস (৩৫) নামের এক নারীর লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। তিনি ওই পারলারের ব্যবস্থাপক ছিলেন।
গত মঙ্গলবার বিকেলে ওয়াশরুমে ঝুলন্ত অবস্থায় প্রিয়াঙ্কার লাশ উদ্ধার করা হয়। এ সময় ঘটনাস্থল থেকে একটি ডায়েরি জব্দ করে পুলিশ। সেখানে কয়েক লাইনের ‘সুইসাইড নোট’ পাওয়া গেছে। ঘটনার পর বিষয়টি বৃহস্পতিবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়ে।
প্রিয়াঙ্কা বাঁশখালী উপজেলার সিকদারবাড়ির সজীব দত্তের স্ত্রী। এই দম্পতি চট্টগ্রাম নগরের আগ্রাবাদ এলাকায় থাকতেন।
পাঁচলাইশ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সোলাইমান প্রথম আলোকে বলেন, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, এটি আত্মহত্যা। ডায়েরিতে লেখা একটি সুইসাইড নোট উদ্ধার হয়েছে। এ ঘটনায় একটি অপমৃত্যুর মামলা করা হয়েছে। লাশের ময়নাতদন্ত সম্পন্ন হয়েছে।
ডায়েরিতে লেখা রয়েছে, ‘আচ্ছা আমি কি পাগল হয়ে যাচ্ছি? দায়িত্বের সাথে আর পেরে উঠছি না। এত দায়িত্ব কেন আমার? আমি শান্তি চাই, জাস্ট রিল্যাক্স। বাসা-বাইরে সব জায়গায় চাপমুক্ত থাকা দরকার। আমি আপাতত এসব আর নিতে পারছি না। নীল শাড়িটা তো এখনো পরলাম না, একটু পরিয়ে দিও।’
ডায়েরির শেষে লিখেছেন, ‘ডিপ্রেশন (হতাশা) খুবই খারাপ একটি জিনিস।’