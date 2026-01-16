ভর্তি পরীক্ষায় এআই ব্যবহারের অভিযোগে এক শিক্ষার্থী আটক

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের স্নাতক (সম্মান) প্রথম বর্ষের সি ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের অভিযোগে এক ভর্তি-ইচ্ছুক শিক্ষার্থীকে আটক করা হয়েছে। আজ শুক্রবার প্রথম পালার পরীক্ষা চলাকালে স্মার্টফোনে এআই ব্যবহার করে উত্তর খোঁজার সময় তাঁকে আটক করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। পরে তাঁকে প্রক্টর দপ্তরে নেওয়া হয়।

আটক শিক্ষার্থীর নাম দিব্য জ্যোতি সাহা। তাঁর বসবাস ঢাকার সিদ্ধেশ্বরী এলাকায় হলেও স্থায়ী ঠিকানা খুলনায়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর দপ্তর সূত্রে জানা যায়, আজ বেলা ১১টায় সি ইউনিটের প্রথম পালার পরীক্ষা শুরু হয়। একপর্যায়ে জগদীশ চন্দ্র বসু একাডেমিক ভবনের ১০২ নম্বর কক্ষে এক পরীক্ষার্থীর অস্বাভাবিক আচরণ লক্ষ করেন দায়িত্বপ্রাপ্ত এক শিক্ষক। কাছে গিয়ে দেখা যায়, ওই শিক্ষার্থী প্রশ্নপত্রের ছবি তুলে এআই ব্যবহার করে উত্তর খোঁজার চেষ্টা করছেন। পরে তাঁকে আটক করা হয়।

প্রক্টর দপ্তরে জিজ্ঞাসাবাদের সময় ওই শিক্ষার্থী স্বীকার করেন, তিনি মুঠোফোনে এআই ব্যবহার করে উত্তর খুঁজছিলেন, তবে কিছু লিখতে পারেননি।

এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী প্রক্টর গিয়াসউদ্দিন আহমেদ বলেন, পরীক্ষাকেন্দ্রে মুঠোফোন, এয়ারপডসহ ওই শিক্ষার্থীকে আটক করা হয়। পরে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও আইসিটি সেন্টারের বিশেষজ্ঞদের প্রাথমিক তদন্তে প্রশ্নপত্রের ছবি তোলার আলামত পাওয়া যায়।

উল্লেখ্য, চলতি বছর দ্বিতীয়বারের মতো রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা ক্যাম্পাসের বাইরে ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রংপুর ও বরিশালেও আঞ্চলিক কেন্দ্র হিসেবে একযোগে অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

