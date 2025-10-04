বিএনপির দুই নেতার বিকৃত ছবি প্রকাশের জেরে সংঘর্ষ: জামায়াত নেতার সদস্যপদ স্থগিত

চাঁদপুরের হাজীগঞ্জে ফেসবুকে বিএনপির কেন্দ্রীয় দুজন নেতার বিকৃত ছবি ছড়িয়ে দেওয়াকে কেন্দ্র করে বিএনপি ও জামায়াতের নেতা-কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। এ ঘটনায় গন্ধর্বপুর উত্তর ইউনিয়ন জামায়াতের আমির মাওলানা ইলিয়াস হোসেনের সদস্যপদ স্থগিত করা হয়েছে।
গতকাল শুক্রবার সকালে উপজেলার পালিশারা গ্রামে সংঘর্ষের পর রাতে জেলা জামায়াতের পক্ষ থেকে এক বিবৃতি দেওয়া হয়।
জামায়াতের জেলা সেক্রেটারি মো. শাহজাহান মিয়া বলেন, ফেসবুকে অসাবধানতাবশত ছবি শেয়ার হওয়ায় ইউনিয়ন সভাপতি দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন। এরপরও সংঘর্ষের ঘটনা অত্যন্ত দুঃখজনক ও অগ্রহণযোগ্য।
জেলা আমির মাওলানা মো. বিল্লাল হোসেন মিয়াজী বলেন, মাওলানা ইলিয়াস হোসেনের সদস্যপদ তিন মাসের জন্য স্থগিত করা হয়েছে। পাশাপাশি তাঁকে ইউনিয়ন আমিরের দায়িত্ব থেকেও অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।
এর আগে সকালে হাজীগঞ্জ উপজেলার গন্ধর্বপুর উত্তর ইউনিয়নের পালিশারা গ্রামে ফেসবুকে ছবি শেয়ারকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ হয়। এতে অন্তত ১০ জন আহত হন।