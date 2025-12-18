আখাউড়া সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ, বাংলাদেশি তরুণ আটক

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়া সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশের অভিযোগে মো. মুন্না (২০) নামের এক তরুণকে আটক করেছে বিএসএফ। গতকাল বুধবার ভোরে আখাউড়া উপজেলার মোগড়া ইউনিয়নের বাউতলা সীমান্তে এ ঘটনা ঘটে। তবে মুন্নার পরিবারের দাবি, বিএসএফের সদস্যরা তাঁকে ধরে নিয়ে গেছেন।
মুন্না উপজেলার মোগড়া ইউনিয়নের বাউতলা গ্রামের অটোরিকশাচালক শাহ আলম মিয়ার ছেলে। মুন্না মাঝেমধ্যে অটোরিকশা চালান।
সুলতানপুর ব্যাটালিয়নের (৬০ বিজিবি) অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল জিয়াউর রহমান গতকাল রাতে বলেন, ‘বিষয়টি জানার পর আমরা বিএসএফ সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি। সীমান্ত অতিক্রম করে অবৈধভাবে ভারতের সীমানার ৩০০ গজ অভ্যন্তরে প্রবেশ করায় তাঁকে (মুন্না) আটক করেছে বলে বিএসএফ জানিয়েছে। পরে তাঁকে ওই দেশের পুলিশের হাতে সোপর্দ করা হয়েছে। ভারতের আইনি প্রক্রিয়া শেষে তাঁকে হস্তান্তর করা হবে বলে জানানো হয়েছে।’
লেফটেন্যান্ট কর্নেল জিয়াউর রহমান জানান, ওই তরুণ (মুন্না) মাদক ও চোরাচালানের সঙ্গে জড়িত। মাদকের এক মামলায় পুলিশ গ্রেপ্তার করে তাঁকে কারাগারেও পাঠিয়েছিল। তাঁর বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য ও চোরাচালানের একাধিক মামলা আছে।
মুন্নার বাবার শাহ আলম মিয়া বলেন, গতকাল সকালে ঘুম থেকে উঠে ছেলেকে ঘরে পাননি। পরে গ্রামের বিভিন্ন স্থানে অনেক খোঁজাখুঁজি করেও তাঁর কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি। পরে সীমান্তবর্তী ভারতের এক বাসিন্দা জানান, বিএসএফের সদস্যরা তাঁর ছেলেকে ধরে নিয়ে গেছেন। বিষয়টি তিনি আগরতলায় তাঁর এক আত্মীয়কে জানান। তাঁরা বিএসএফ ক্যাম্পে গিয়ে মুন্নাকে দেখতে পেয়েছেন।