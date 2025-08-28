প্যানেলে জায়গা না পেয়ে জিএস পদে স্বতন্ত্র প্রার্থী হওয়ার ঘোষণা ছাত্রদল নেত্রীর

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) নির্বাচনে ছাত্রদলের ঘোষিত প্যানেলে জায়গা না পেয়ে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে জিএস পদে প্রার্থী হওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন ছাত্রদলের নেত্রী সৈয়দা অনন্যা ফারিয়া। আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের জুলাই স্মৃতিস্তম্ভ অদম্য-২৪–এর সামনে এক সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে তিনি এ ঘোষণা দেন।
সংবাদ সম্মেলনে ছাত্রদলের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার আহ্বায়ক কমিটির সদস্য অনন্যা ফারিয়া বলেন, ‘আমার ছাত্রদলের প্যানেল থেকে নির্বাচন করার কথা ছিল। কিন্তু আলটিমেটলি আমি সেই প্যানেল থেকে নির্বাচন করছি না। এই প্যানেলে কারা শিক্ষার্থীদের জন্য কাজ করবে, তার থেকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে কে কার লোক, সেই দিকে। আমার কাছে সুযোগ ছিল সহসাধারণ সম্পাদক (এজিএস) হিসেবে নির্বাচন করার। কিন্তু যে প্যানেল শিক্ষার্থীবান্ধব নয়, সেই প্যানেলে আমি নৈতিকতার জায়গা থেকে একমত হতে পারি না।’
অনন্যা ফারিয়া আরও বলেন, ‘যাঁরা আজকে প্যানেল পেলেন, তাঁরা শিক্ষার্থীদের জন্য কতটুকু কাজ করতে পারবেন, সে ব্যাপারে আমি সন্দিহান। কারণ, এখানে গ্রুপিংয়ের কাছে জিম্মি হয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আপনারা যে প্যানেলটা দেখেছেন, এখানে যতটুকু শিক্ষার্থী কিংবা জাকসুর কথা ভাবা হয়েছে, তার থেকে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে গ্রুপগুলোর চাহিদা মেনে নিতে। এ জন্য আমি শিক্ষার্থীদের কাছে এই সুযোগটা তৈরি করতে চাই, যাঁরা যোগ্য, তাঁদের ভোট দেওয়ার সুযোগটা যেন শিক্ষার্থীরা পান।’
এ বিষয়ে শাখা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক ওয়াসিম আহমেদ বলেন, ‘জাকসুর বিষয়ে সব সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয় ছাত্রদল থেকে নেওয়া হচ্ছে। অনন্যা ফারিয়ার বিষয়ে কেন্দ্র থেকে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হলে আমরা সেটা বাস্তবায়ন করব।’