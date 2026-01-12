চাপাতি দিয়ে কুপিয়ে পুলিশ সদস্যকে হত্যা, ১০ জনের যাবজ্জীবন

১২ বছর আগে পুলিশের এক সদস্যকে চাপাতি দিয়ে কুপিয়ে খুনের মামলায় ১০ ছিনতাইকারীকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। আজ সোমবার দুপুরে চট্টগ্রাম বিভাগীয় বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মিজানুর রহমান এ রায় দেন।
দণ্ড পাওয়া আসামিরা হলেন মো. জাবেদ, নুরুল আলম, সুমন মোল্লা, হারুন অর রশিদ, তপন চন্দ্র সরকার, মিন্টু দাশ, আরছাল ওরফে রাসেল, ফারুক ওরফে বুলেট ফারুক, মো. সোহেল ও মো. বাবুল। তাঁদের মধ্যে তপন, আরছাল, সোহেল, বাবুল কারাগারে রয়েছেন, অন্যরা পলাতক।
আদালতের বেঞ্চ সহকারী মোহাম্মদ সাহেদ প্রথম আলোকে বলেন, ১০ আসামিকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং ২৫ হাজার টাকা করে জরিমানা করেছেন আদালত। জরিমানা অনাদায়ে আরও ছয় মাস করে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। জরিমানার অর্থ ভুক্তভোগীর পরিবারকে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ১৪ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য শেষে আদালত এ রায় দেন।
২০১৩ সালের ৩ নভেম্বর নগরের টাইগারপাস বাটালি পাহাড়ের পাদদেশে ছিনতাইকারীদের ধাওয়া করতে গিয়ে ছুরিকাঘাতে নিহত হন পুলিশ কনস্টেবল আবদুল কাইয়ুম। আহত হন অন্য তিন কনস্টেবল আরিফুল ইসলাম, সাহাবউদ্দিন ও সালাউদ্দিন। এ ঘটনায় ১১ জনের বিরুদ্ধে খুলশী থানায় মামলা করে পুলিশ। আসামিদের বেশির ভাগ যুবলীগের কর্মী হিসেবে পরিচিত। গ্রেপ্তার আসামিরা স্বীকার করেন, তাঁরা চাপাতি দিয়ে পুলিশ সদস্যদের কুপিয়েছেন। প্রথমে তাঁরা চারজন ছিলেন। পরে অন্যরা এসে পুলিশ সদস্যদের কোপান। ছিনতাইয়ে বাধা দেওয়ায় এই হত্যাকাণ্ড ঘটানো হয়েছে।