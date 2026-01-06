মেহেরপুরে নিখোঁজের ৬ দিন পর গৃহবধূর মরদেহ উদ্ধার

মেহেরপুরে নিখোঁজের ছয় দিন পর টগরী খাতুন (৩৫) নামের এক গৃহবধূর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবার বিকেল সাড়ে পাঁচটার দিকে পৌর এলাকার ক্যাশবপাড়ার একটি পরিত্যক্ত ভবনের পাশ থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।
নিহত টগরী খাতুন সদর উপজেলার উজলপুর গ্রামের সেন্টু মিয়ার স্ত্রী। তাঁদের দুটি ছেলেসন্তান আছে। পুলিশ লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য জেলা হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে।
স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, ক্যাশবপাড়া এলাকায় একটি পরিত্যক্ত ভবনের পাশের জমিতে এক নারীর মরদেহ পড়ে থাকতে দেখে পুলিশে খবর দেন স্থানীয় লোকজন। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহটি উদ্ধার করে। নিহত টগরী খাতুনের স্বামী সেন্টু মিয়া ঘটনাস্থলে মরদেহটি শনাক্ত করেন।
সেন্টু মিয়া অভিযোগ করে বলেন, গত ৩০ ডিসেম্বর তাঁর স্ত্রী টগরী খাতুন বাড়ি থেকে টাকাপয়সা ও স্বর্ণালংকার নিয়ে বের হয়ে যান। এরপর তাঁর খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না। তিনি একাধিকবার সদর থানায় যোগাযোগ করলেও পুলিশের প্রয়োজনীয় সহযোগিতা পাননি বলে দাবি করেন।
সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হুমায়ুন কবির বলেন, মরদেহটি উদ্ধার করে মেহেরপুর জেলা হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পাওয়ার পর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।