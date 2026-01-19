প্রশিক্ষণের সময় প্রশিক্ষণার্থী কনস্টেবল গুলিবিদ্ধ

টাঙ্গাইলের মির্জাপুর উপজেলার মহেড়া পুলিশ প্রশিক্ষণকেন্দ্রে (পিটিসি) প্রশিক্ষণের সময় মাসুম মিয়া (১৯) নামের এক প্রশিক্ষণার্থী কনস্টেবল আহত হয়েছেন। আজ সোমবার সকালে অস্ত্র চালানোর প্রশিক্ষণের সময় এ ঘটনা ঘটে।
ওই কনস্টেবলকে গুরুতর অবস্থায় চিকিৎসার জন্য প্রথমে টাঙ্গাইল জেনারেল হাসপাতালে এবং পরে হেলিকপ্টারে ঢাকায় পাঠানো হয়। তিনি এখন ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।
আহত মাসুম মিয়া সুনামগঞ্জের মধ্যনগর উপজেলার রংচী গ্রামের বকুল মিয়ার ছেলে। তিনি গত বছরের অক্টোবরে প্রশিক্ষণার্থী হিসেবে মহেড়াতে আসেন। আগামী ৩ ফেব্রুয়ারিতে তাঁর প্রশিক্ষণ শেষ হওয়ার কথা।
মির্জাপুর থানার পরিদর্শক (তদন্ত) রাসেল আহমেদ জানান, প্রশিক্ষণের সময় মাসুম গুলিবিদ্ধ হন। তাঁর বাঁ পাঁজরে গুলি লেগে পিঠ দিয়ে বেরিয়ে যায়। তিনি বর্তমানে চিকিৎসাধীন।
খোঁজ নিয়ে জানা যায়, গতকাল রোববার সকালে মাসুম অস্ত্র চালানোর জন্য প্রশিক্ষণ নিচ্ছিলেন। এ সময় বন্দুকের গুলির মিস ফায়ারে হঠাৎ তিনি গুলিবিদ্ধ হন। পরে তাঁকে সহকর্মীরা চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে পাঠান। তাঁর পিঠে গুলি লাগে বলে জানা গেছে।
এ বিষয়ে পিটিসির কমান্ড্যান্ট পুলিশের উপমহাপরিদর্শক মোহাম্মদ আশফাকুল আলম ও সহকারী পুলিশ সুপার (প্রশাসন) পিয়াস সরকারের মুঠোফোনে একাধিকবার কল করলেও তাঁরা ধরেননি।