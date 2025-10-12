দৌলতপুরে গ্রামে গ্রামে গিয়ে বিএনপির ৩১ দফার কথা জানাচ্ছেন যুবদল নেতা

কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নের গ্রামে গ্রামে ঘুরে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের ঘোষিত ৩১ দফা রূপরেখার কথা জানাচ্ছেন ঢাকা মহানগর উত্তর যুবদলের আহ্বায়ক শরীফ উদ্দিন ওরফে জুয়েল। তিনি কুষ্টিয়া-১ (দৌলতপুর) আসনে বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশী। দলীয় নেতা–কর্মীদের নিয়ে গ্রামের হাটবাজারে মানুষের সঙ্গে কথা বলছেন তিনি। জানাচ্ছেন আগামীর বাংলাদেশ কেমন চান।
আজ রোববার বিকেল সাড়ে চারটায় উপজেলার তারাগুনিয়া এলাকার বাজারে তিনি ৩১ দফার লিফলেট বিতরণ করেন। সেখানে হাজারো মানুষ তাঁকে স্বাগত জানান। এর আগে কয়েক মাস ধরে তিনি উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে গ্রামে ঘুরছেন। তারই ধারাবাহিকতায় আজকের এই আয়োজন ছিল।
সাধারণ মানুষদের শরীফ উদ্দিন বলেন, ‘তরুণ প্রজন্মই হলো আগামীর বাংলাদেশ। দেশের অগ্রগতি, গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে তরুণদের অগ্রণী ভূমিকা রাখতে হবে। ৩১ দফা বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশে একটি কল্যাণমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব হবে। আমি দৌলতপুরের ১৪টি ইউনিয়নের ২১৬টি গ্রামে ঘুরে সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলেছি। তাদের চোখে আমি পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা দেখেছি। মানুষ এখন পরিবর্তন চায়। তারা একটি সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি ও মাদকমুক্ত দৌলতপুর চায়। আমি মানুষের সেই দাবি বাস্তবায়নে নিজেকে বিলিয়ে দেব।’
তিনি নেতা–কর্মীদের উদ্দেশে বলেন, ‘তারেক রহমান সুস্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন মানুষের দ্বারে যেতে হবে, তাদের ভালোবাসা অর্জন করতে হবে। দৌলতপুরের প্রতিটি ঘরে, প্রতিটি মানুষের কাছে ৩১ দফার বার্তা পৌঁছে দিতে হবে। এমন কোনো কাজ করা যাবে না, যাতে মানুষ মুখ ফিরিয়ে নেয়। শুধু সৎ ও যোগ্য ব্যক্তিকেই মনোনয়ন দেবে দল।’
তিনি অভিযোগ করে বলেন, গত ১৬ বছর ধরে আওয়ামী লীগ দৌলতপুরকে সন্ত্রাস ও মাদকে ভরিয়ে দিয়েছে। সাধারণ মানুষের ওপর নিপীড়ন চালিয়েছে। এখন দৌলতপুরবাসী সেই নিপীড়ন, নির্যাতনের অবসান চান।
বিভিন্ন বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দিয়ে তিনি বলেন, দৌলতপুরে যেসব কলেজ এখনো এমপিওভুক্ত হয়নি, সেগুলো এমপিওভুক্ত করার উদ্যোগ নেবেন। পাশাপাশি রাস্তাঘাট, স্কুল, কলেজ, মসজিদ ও মাদ্রাসাগুলোর জরাজীর্ণ অবস্থা দূর করবেন।
শরীফ উদ্দিনের সঙ্গে ছিলেন দৌলতপুর উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি আলতাফ হোসেন, দৌলতপুর কৃষক দলের আহ্বায়ক আরিফুল ইসলাম, দৌলতপুর কৃষক দলের যুগ্ম আহ্বায়ক সুরাইয়া আক্তার, দৌলতপুর উপজেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক মন্টি সরকার, দৌলতপুর উপজেলা বিএনপির সাবেক আহ্বায়ক কমিটির সদস্য আলাউদ্দিন বাদল, দৌলতপুর যুবদলের সদস্যসচিব রেজাউর রহমান, যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক জাফর ইকবালসহ বিএনপি, যুবদল, ছাত্রদলের নেতা–কর্মীরা।