গ্রেপ্তার নুরুল আলম ও জব্দ করা মোটরসাইকেল
জেলা

সংবাদপত্রের স্টিকার লাগিয়ে মোটরসাইকেলে ইয়াবা পাচার, একজন গ্রেপ্তার

প্রতিনিধিআনোয়ারা, চট্টগ্রাম

চট্টগ্রামের বাঁশখালী উপজেলায় ২ হাজার ৪০০ ইয়াবা বড়িসহ এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তাঁর কাছ থেকে একটি মোটরসাইকেলও জব্দ করা হয়েছে। পুলিশের দাবি, সাংবাদিক পরিচয়ে ওই ব্যক্তি ইয়াবা পাচার করে আসছেন। গতকাল মঙ্গলবার বেলা একটার দিকে কক্সবাজার থেকে চট্টগ্রাম নগরে যাওয়ার পথে বাঁশখালীর পুঁইছড়ি এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তার ব্যক্তির নাম নুরুল আলম (৪২)। তিনি কক্সবাজারের টেকনাফ উপজেলার হ্নীলা ইউনিয়নের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের রঙ্গিখালী এলাকার মৃত আবদুর রহমানের ছেলে। তিনি একটি দৈনিকের কক্সবাজার কার্যালয়ের নিজস্ব প্রতিবেদক বলে পুলিশকে জানিয়েছেন।

পুলিশ জানায়, গোপনে ইয়াবা পাচারের সাংবাদ পেয়ে বাঁশখালীর পুঁইছড়ি ইউনিয়ন ১ নম্বর ওয়ার্ডের ফুটকালী ব্রিজের দক্ষিণে সড়কের ওপর তল্লাশিচৌকি বসানো হয়। তল্লাশি চলাকালে মোটরসাইকেল আরোহী ওই ব্যক্তিকে থামিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে তিনি নিজেকে সাংবাদিক পরিচয় দেন। তাঁর মোটরসাইকেলটিতেও দুটি স্টিকার লাগানো ছিল। এর মধ্যে একটিতে কেবল ‘প্রেস’ লেখা, অন্যটিতে ‘প্রেস’ লেখার সঙ্গে একটি সংবাদপত্রের নাম ও কার্যালয়ের ঠিকানা দেওয়া। তবে তাঁর কথাবার্তায় সন্দেহ হলে পুলিশ তাঁকে তল্লাশি করে। এ সময় তাঁর কাছে ইয়াবা বড়িগুলো পাওয়া যায়।

বাঁশখালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি প্রথম আলোকে বলেন, মোটরসাইকেল নিয়ে ইয়াবা বড়ি পাচারের সময় সাংবাদিক পরিচয় দেওয়া ওই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পরে তাঁকে আজ বুধবার আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়।

