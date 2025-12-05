বান্দরবানে এনসিপির নতুন জেলা কমিটি প্রত্যাখ্যান একাংশের

বান্দরবানে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সদ্য ঘোষিত জেলা কমিটি বাতিলের দাবি জানিয়েছেন দলের নেতাদের একাংশ। তাঁরা অভিযোগ করেছেন, ‘ত্যাগী নেতাদের উপেক্ষা করে’ কেন্দ্র থেকে একটি পকেট কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। কমিটি বাতিল বা সংশোধন না হলে গণপদত্যাগের হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন তাঁরা।
আজ শুক্রবার বেলা তিনটায় বান্দরবান শহরের একটি রেস্টুরেন্টে সংবাদ সম্মেলন করেন নতুন আহ্বায়ক কমিটির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম আহ্বায়ক তপন মারমা, সদ্য বিদায়ী জেলা আহ্বায়ক ও নতুন কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক শহীদুল ইসলাম, গোলাম মোস্তফা ও খালেদ মোশারফ হোসেন। তাঁদের সঙ্গে আরও ছয়–সাতজন নেতা–কর্মী উপস্থিত ছিলেন।
সংবাদ সম্মেলনে শহীদুল ইসলাম বলেন, আন্দোলনের সময় যাঁরা ত্যাগ স্বীকার করেছেন, কমিটি গঠনে তাঁদের মূল্যায়ন করা হয়নি। বরং ‘এক ব্যক্তি আর্থিক অস্বচ্ছতার মাধ্যমে’ কমিটিতে প্রভাব বিস্তার করেছেন বলে তাঁদের কাছে তথ্য আছে—তবে সে বিষয়ে সুনির্দিষ্ট প্রমাণ উপস্থাপন করেননি।
শহীদুল আরও অভিযোগ করেন, নতুন কমিটির সদস্যসচিব হিসেবে এমন একজনকে রাখা হয়েছে, যাঁর বিরুদ্ধে পরিবেশ ধ্বংসসহ ফৌজদারি অপরাধের মামলা রয়েছে। এ কারণেই তাঁরা পুরো কমিটিকে প্রত্যাখ্যান করেছেন।
গত বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় কমিটি ৯১ সদস্যের নতুন বান্দরবান জেলা আহ্বায়ক কমিটি ঘোষণা করে। কমিটিতে বোমাং রাজপরিবারের মং সা প্রু চৌধুরীকে আহ্বায়ক, এরফানুল হককে সদস্যসচিব ও তোকির আজাদকে সাংগঠনিক সম্পাদক করা হয়েছে।
নতুন কমিটির আহ্বায়ক মং সা প্রু চৌধুরী বলেছেন, জেলা কমিটি ঘোষণা করেছেন কেন্দ্রীয় কমিটির শীর্ষ নেতারা। স্বাভাবিকভাবে সংবাদ সম্মেলনের অভিযোগ কেন্দ্রীয় নেতাদের বিরুদ্ধে গেছে। তাই জেলা কমিটির কোনো বক্তব্য নেই, কেন্দ্র থেকে নিশ্চয়ই প্রয়োজনীয় বক্তব্য দেওয়া হবে।