ফেনীর দাগনভূঞায় থানার পাশের পুকুর থেকে উদ্ধার পুলিশের লুট হওয়া কার্তুজ
জেলা

ফেনীর দাগনভূঞায় পুলিশের লুট হওয়া বন্দুকের কার্তুজ মিলল থানার পুকুরে

প্রতিনিধিফেনী

ফেনীর দাগনভূঞা থানার পুকুর থেকে পুলিশের লুট হওয়া ২১৯টি শটগানের কার্তুজ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ রোববার সকালে পুকুরে সেচের পর কার্তুজগুলো উদ্ধার করা হয়।

পুলিশ জানায়, ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট গণ–অভ্যুত্থানের সময় থানা থেকে লুট হওয়া কিছুসংখ্যক অস্ত্র থানা–সংলগ্ন পুকুরে রয়েছে, এমন গোপন তথ্যে গতকাল শনিবার রাতভর সেচ দেওয়া হয়। পরে আজ সকালে তল্লাশি চালিয়ে পুকুর থেকে ২১৯টি শটগানের কার্তুজ উদ্ধার করা হয়।

দাগনভূঞা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ফয়জুল আজিম নোমান জানান, ২০২৪–এর ৫ আগস্ট থানায় হামলা চালানোর পর ৩৬৫টি কার্তুজ পাওয়া যায়নি। সেগুলোর মধ্যে ২১৯টি কার্তুজ পুকুর থেকে উদ্ধার হয়েছে। উদ্ধার করা কার্তুজগুলো হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। পরবর্তী কার্যক্রম চলমান।

সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার (সোনাগাজী–দাগনভূঞা সার্কেল) সৈয়দ মুমিদ রায়হান জানান, উদ্ধার করা কার্তুজের মধ্যে বাংলাদেশ পুলিশ লেখা আছে। এ ঘটনায় পুকুরে আর কোনো অস্ত্র বা গোলাবারুদ রয়েছে কি না, তা নিশ্চিত হতে তল্লাশি কার্যক্রম চালানো হচ্ছে।

