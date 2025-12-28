ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জ প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলন করে বিএনপি থেকে পদত্যাগের ঘোষণা দেন বিএনপির সাবেক সংসদ সদস্য শাহ্ নূরুল কবির। আজ রোববার দুপুর ১২টার দিকে
ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জ প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলন করে বিএনপি থেকে পদত্যাগের ঘোষণা দেন বিএনপির সাবেক সংসদ সদস্য শাহ্ নূরুল কবির। আজ রোববার দুপুর ১২টার দিকে
জেলা

ময়মনসিংহ-৮: নির্বাচন করতে দল থেকে পদত্যাগ করলেন বিএনপির সাবেক সংসদ সদস্য

নিজস্ব প্রতিবেদকময়মনসিংহ

ময়মনসিংহ-৮ (ঈশ্বরগঞ্জ) আসনের বিএনপির সাবেক সংসদ সদস্য শাহ্ নূরুল কবির দলের সব পদ থেকে পদত্যাগের ঘোষণা দিয়েছেন। আজ রোববার দুপুর ১২টার দিকে ঈশ্বরগঞ্জ প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলন করে ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে পদত্যাগের ঘোষণা দেন তিনি। ইতিমধ্যে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হতে তিনি মনোনয়ন সংগ্রহ করেছেন।

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান বরাবর দেওয়া পদত্যাগপত্রে শাহ্ নুরুল কবির উল্লেখ করেন, তিনি বর্তমানে ময়মনসিংহ জেলা শাখা (উত্তর) সদস্য ও ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলা শাখার সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। ব্যক্তিগত অসুবিধা থাকায় আজ থেকে দলের সব পদ থেকে পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

শাহ্ নূরুল কবির ঈশ্বরগঞ্জ পৌর এলাকার কাঁকনহাটি গ্রামের বাসিন্দা। ২০০১ সালে বিএনপির মনোনয়নে প্রথমবারের মতো সংসদ সদস্য হয়েছিলেন তিনি। এবারের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দলীয় মনোনয়ন পান উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক লুৎফুল্লাহেল মাজেদ। মনোনয়ন না পেয়ে স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়ে আসন্ন নির্বাচনে অংশ নিতে ১৮ ডিসেম্বর সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে মনোনয়ন সংগ্রহ করেন।
শাহ্ নুরুল কবির বলেন, ‘আমি ব্যক্তিগত কারণে দল থেকে পদত্যাগ করেছি। পদত্যাগপত্র ডাকযোগে দলীয় কার্যালয়ে পাঠানো হয়েছে। আমি আগামী নির্বাচনে অংশ নেব।’

