ট্রলারে তল্লাশি চালাতেই পাওয়া গেল ৩৫০ কেজি হরিণের মাংস

বরগুনার পাথরঘাটায় কোস্টগার্ডের অভিযানে ৩৫০ কেজি হরিণের মাংস, তিনটি চামড়া ও একটি মাথা উদ্ধার করা হয়েছে। এ ঘটনায় ইব্রাহিম (৪৩) নামের এক ব্যক্তিকে আটক করা হয়। তিনি পাথরঘাটা উপজেলার বাসিন্দা।
গতকাল বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত দুইটার দিকে পাথরঘাটা থানার দক্ষিণ চরদুয়ানী এলাকার কালিয়ার খালে এ অভিযান চালানো হয়।
পাথরঘাটা কোস্টগার্ড স্টেশনের সদস্যরা গোপন সংবাদের ভিত্তিতে একটি সন্দেহজনক কাঠের ট্রলারে তল্লাশি চালান। এ সময় ট্রলার থেকে হরিণের মাংস, চামড়া ও মাথা উদ্ধার করা হয়। উদ্ধার করা মাংসের আনুমানিক মূল্য ৪ লাখ ২৪ হাজার টাকা। চোরাচালানে ব্যবহৃত ট্রলারটিও জব্দ করা হয়েছে।
এ ঘটনায় আটক ইব্রাহিমকে পরে এক বছরের কারাদণ্ড ও ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। জরিমানা অনাদায়ে তাঁকে আরও তিন মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। আদালত পরিচালনা করেন পাথরঘাটার সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মো. পনির শেখ।
আজ শুক্রবার দুপুরে কোস্টগার্ডের মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সাব্বির আলম এ তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন, উদ্ধার করা আলামত ও আটক ব্যক্তিকে পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য পাথরঘাটা উপজেলা বন বিভাগের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। বন্য প্রাণী হত্যা ও পাচার রোধে কোস্টগার্ডের অভিযান অব্যাহত থাকবে।
বন বিভাগের পাথরঘাটা রেঞ্জ কর্মকর্তা মো. বদিউজ্জামান বলেন, রাত ২টা থেকে সকাল ১০টা পর্যন্ত অভিযান চলে। উদ্ধার করা হরিণের মাংস মাটিচাপা দেওয়া হয়েছে।