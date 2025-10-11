অটোরিকশা চার্জ দেওয়ার সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে চালকের মৃত্যু

চট্টগ্রামের বাঁশখালীতে ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা চার্জ দেওয়ার সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে চালকের মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। গতকাল শুক্রবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে কালীপুর ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের টেমাপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
নিহত অটোরিকশাচালকের নাম মিজবাহ উদ্দিন (১৯)। তিনি কালীপুর ইউনিয়নের বাসিন্দা মো. কাইছার উদ্দিনের ছেলে। বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে তাঁর মৃত্যুর বিষয়টি কালীপুর ইউনিয়নের স্থানীয় সদস্য মো. লোকমান হোসেন নিশ্চিত করেছেন।
স্থানীয় বাসিন্দাদের সূত্রে জানা গেছে, দিনভর রিকশা চালানো শেষে রাতে বাড়িতে ফিরে অটোরিকশার ব্যাটারি চার্জে দিতে গিয়েছিলেন মিজবাহ উদ্দিন। এ সময় তিনি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন। তাঁকে উদ্ধার করে স্থানীয় গুনাগরি মা-শিশু জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তখন কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
গুনাগরি মা-শিশু জেনারেল হাসপাতালের আবাসিক চিকিৎসা কর্মকর্তা মো. তৌহিদুল ইসলাম বলেন, ‘হাসপাতালে আনার আগেই মিজবাহ উদ্দিনের মৃত্যু হয়েছে। তাঁর বাঁ হাতে পোড়া ক্ষত ছিল।’
স্থানীয় কালীপুর ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য মো. লোকমান প্রথম আলোকে বলেন, দুই বছর বয়সে মাকে হারিয়েছেন মিজবাহ। কিশোর বয়স থেকে তিনি রিকশা চালিয়ে আসছেন। তাঁর লাশ সামাজিক কবরস্থানে দাফনের প্রস্তুতি চলছে।