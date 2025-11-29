খালেদা জিয়ার অসুস্থতার কারণে নির্বাচন ক্ষতিগ্রস্ত হবে না: এবি পার্টির চেয়ারম্যান মঞ্জু

এবি পার্টির চেয়ারম্যান মুজিবুর রহমান মঞ্জু বলেন, ‘খালেদা জিয়ার বর্তমান শারীরিক অবস্থার অবনতির কারণে নির্বাচন ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। তবে যেহেতু তাঁকে দলীয় প্রার্থী ঘোষণা করা হয়েছে, এ জন্য বিএনপি চাইলে কমিশনের কাছে নির্বাচন কিছুদিন পিছিয়ে দেওয়ার আবেদন করতে পারে।’
আজ শনিবার বিকেলে ফেনী শহরের জিরো পয়েন্টের ট্রাংক রোডে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঈগল প্রতীকের হয়ে ফেনী-২ সদর আসনের গণসংযোগ শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এমন মন্তব্য করেন।
মজিবুর রহমান মঞ্জু বলেন, ‘অতীতেও খালেদা জিয়া অনেকবার অসুস্থ হয়েছেন আবার আমাদের মধ্যে ফিরে এসেছেন। এই শেষ নির্বাচনটা আমরা চাই বেগম খালেদা জিয়া অংশগ্রহণ করুন। আমরা তাঁকে আরও একবার নির্বাচিত হতে দেখতে চাই, যা ব্যক্তিগতভাবে আমি প্রত্যাশা করি। দেশের গণতন্ত্রের জন্য তিনি আপসহীন নেত্রী হিসেবে সবার শ্রদ্ধার পাত্র। আমরা চাই তিনি দ্রুত সুস্থ হয়ে আবার ফিরে আসুন।’
সংকটাপন্ন খালেদা জিয়ার পাশে থাকতে তারেক রহমানের দেশে আসার আজকের বিবৃতির বিষয়ে মজিবুর রহমান মঞ্জু বলেন, ‘যে প্রতিবন্ধকতা রয়েছে, সেসব দ্রুত পার হয়ে তিনি দেশে ফিরবেন বলে আমাদের আশা। যাঁরা সমন্বিত সিদ্ধান্তগুলোর সঙ্গে জড়িত, তাঁরা এ বিষয়ে পদক্ষেপ নেবেন।’
আজ বিকেলে শহরের কেন্দ্রীয় বড় মসজিদ থেকে গণসংযোগ শুরু করেন এবি পার্টির চেয়ারম্যান মুজিবুর রহমান মঞ্জু। তিনি প্রেসক্লাব প্রাঙ্গণ ঘুরে ট্রাংক রোড হয়ে শহীদ মিনার পর্যন্ত গণসংযোগ করেন। ফেনী-২ (সদর) আসন থেকে ঈগল প্রতীক নিয়ে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রতিনিধিত্ব করতে দলীয়ভাবে মনোনীত হয়েছেন মঞ্জু।
গণসংযোগের সময় এবি পার্টির চট্টগ্রাম বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক শাহ আলম, এবি পার্টির জেলা আহ্বায়ক আহসান উল্লাহ, জেলা সদস্যসচিব ফজলুল হকসহ দলীয় নেতারা উপস্থিত ছিলেন।
এর আগে সকালে মুজিবুর রহমান মঞ্জু নিজ নির্বাচনী এলাকা সদর উপজেলার শর্শদী বাজারে গণসংযোগ করেন। গণসংযোগকালে তিনি ভোটারদের কাছে ফেনীর উন্নয়নে বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন। এ সময় তাঁর সঙ্গে দলীয় নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।