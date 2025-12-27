চট্টগ্রামেও অবরোধ ইনকিলাব মঞ্চের নেতা-কর্মীদের

শহীদ শরিফ ওসমান হাদির হত্যাকারীদের বিচারের দাবিতে চট্টগ্রাম নগরের নিউমার্কেট মোড় অবরোধ করেছে ইনকিলাব মঞ্চ। আজ শনিবার বেলা ৩টা থেকে নিউমার্কেট মোড়ে জমায়েত হতে শুরু করেন মঞ্চের নেতা-কর্মীরা।
নিউমার্কেট মোড়ে অবস্থান নিয়ে মঞ্চের নেতা-কর্মীরা ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান হাদির হত্যাকারীদের বিচারের দাবিতে বিভিন্ন স্লোগান দেন। ‘বিচার বিচার চাই, হাদি হত্যার বিচার চাই’, ‘জাস্টিস জাস্টিস, উই ওয়ান্ট জাস্টিস’, ‘আমরা সবাই হাদি হব, যুগে যুগে লড়ে যাব’ স্লোগান দিতে থাকেন নেতা-কর্মীরা।
জানতে চাইলে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক রাফসান রাকিব প্রথম আলোকে বলেন, ওসমান হাদি হত্যার সঙ্গে জড়িতদের গ্রেপ্তার না করা পর্যন্ত নিউমার্কেট ব্লকেড কর্মসূচি চলবে। গ্রেপ্তারের পর তাঁরা নিউমার্কেট ছেড়ে যাবেন।
ইনকিলাব মঞ্চের নেতা-কর্মীরা গতকাল শুক্রবার বাদ জুমা রাজধানী ঢাকার শাহবাগ মোড় অবস্থান নেন। শহীদ হাদির হত্যাকারীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে সারা রাত তাঁরা সেখানেই অবস্থান করেন। আজ শনিবার সকালে কয়েক ঘণ্টা বিরতি দিয়ে দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে আবার কর্মসূচি শুরু করেন তারা।
জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের মুখ ওসমান হাদি গত বছরের আগস্টে ইনকিলাব মঞ্চ গঠন করেন। তিনি ফ্যাসিবাদ ও আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে উচ্চকণ্ঠ ছিলেন। এ ছাড়া তিনি আসন্ন সংসদ নির্বাচনে ঢাকা-৮ আসনের সম্ভাব্য প্রার্থী হিসেবে প্রচারণাও চালাচ্ছিলেন।
১২ ডিসেম্বর দুপুরে রাজধানীর পুরানা পল্টনে রিকশায় থাকা অবস্থায় ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র ওসমান হাদিকে গুলি করা হয়। মাথায় গুলিবিদ্ধ অবস্থায় তাঁকে উন্নত চিকিৎসার জন্য সিঙ্গাপুরে নেওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ১৮ ডিসেম্বর তাঁর মৃত্যু হয়। এই হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে পুলিশ ও র্যাব বেশ কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করেছে। তবে গুলিবর্ষণকারী হিসেবে শনাক্ত হওয়া ফয়সাল করিম মাসুদ এখনো ধরা না পড়ায় হাদির অনুসারীরা ক্ষুব্ধ।